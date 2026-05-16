Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının ardından Victor Osimhen’in görüntüleri dikkat çekti.

EĞLENCE MEKANINA GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Sarı-kırmızılı yıldız Victor Osimhen, kutlamaların ardından bir eğlence mekanına giriş yaptığı sırada kameralara yansıdı. Nijeryalı futbolcunun yanında yakın arkadaşlarının da bulunduğu görüldü.

SURATI ASIKTI

Osimhen’in görüntülerde oldukça moralsiz ve düşünceli görünmesi dikkat çekti. Yıldız futbolcunun yüz ifadesi futbolseverlerin de gözünden kaçmadı.

NEDEN MORALSİZ OLDUĞU MERAK EDİLDİ

Kutlamaların ardından ortaya çıkan görüntüler sonrası Osimhen’in neden keyifsiz olduğu merak konusu oldu. Transfer iddiaları ve geleceğiyle ilgili belirsizliklerin oyuncunun moralini etkileyip etkilemediği konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY TARAFTARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Sezon boyunca gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Osimhen’in geleceği büyük merakla bekleniyor. Yıldız golcünün yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmiş değil.