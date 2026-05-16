Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

TFF 3. Lig yükselme play-off final maçında Çorluspor 1947’nin, Malatya Yeşilyurtspor’u 1-0 yenerek 21 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükselmesi, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde coşkuyla kutlandı. İlçe meydanında kurulan dev ekrandan maçı izleyen taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

TFF 3. Lig yükselme play-off final maçında Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 

ÇORLUSPOR 1947, 21 YIL ARADAN SONRA 2. LİG'DE

Çorluspor 1947, 78’inci dakikada Muhammet Arslantaş’ın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak 21 yıl aradan sonra TFF 2. Lig’e yükselmeyi başardı.

İLÇEDE COŞKU TAVAN YAPTI 

Karşılaşma, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan büyük ekranda canlı izlendi. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarlar, takımlarının 2. Lig’e yükselişini kutladı. Bazı vatandaşlar da araçlarıyla ilçede tur atarak sevinçlerini yaşadı. Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükselen beşinci takım oldu.

Cemre Yıldız
