Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasına girilirken kümede kalma yarışı nefes kesiyor. Daha önce Fatih Karagümrük ve Kayserispor’un küme düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek son takım henüz belli olmadı.

4 TAKIM DÜŞMEMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Son hafta öncesi Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek. Özellikle Gençlerbirliği’nin Trabzonspor deplasmanına çıkacak olması heyecanı daha da artırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ KAZANIRSA KURTULUYOR

31 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan başkent ekibi, Trabzonspor’u mağlup etmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmadan Süper Lig’de kalacak. Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılar sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak.

ANTALYASPOR’UN RAKİBİ KOCAELİSPOR

Kümede kalma yarışındaki takımlardan Antalyaspor ise sahasında Kocaelispor’u konuk edecek. Akdeniz ekibi taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

KASIMPAŞA’NIN İŞİ ÇOK ZOR

Düşme ihtimali bulunan Kasımpaşa, sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi güçlü rakibi karşısında puan arayacak.

EYÜPSPOR KADIKÖY’E GİDİYOR

Ateş hattındaki Eyüpspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İstanbul temsilcisi zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz peşinde olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN TARİHİ RİSK

Kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Gençlerbirliği tarihindeki 5. küme düşüşünü yaşayacak. Başkent ekibi daha önce 1969-70, 1987-88, 2017-18 ve 2020-21 sezonlarında Süper Lig’e veda etmişti.

TÜM GÖZLER SON HAFTADA

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de büyük heyecan yaratıyor. Son hafta maçlarının ardından hangi takımın lige veda edeceği netleşecek.