Haberler

Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim

Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’da Okan Buruk’un Victor Nelsson ve Elias Jelert’i yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Sarı-kırmızılıların transferde dört bölgeye öncelik vereceği belirtildi.

  • Victor Nelsson ve Elias Jelert, Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında yer almıyor.
  • Roland Sallai ve Gabriel Sara için İngiltere'den gelen teklifler değerlendirilecek.
  • Galatasaray'ın transfer öncelikli bölgeleri 10 numara, orta saha, stoper ve yedek forvet.

Galatasaray’da yeni sezon kadro planlaması sürerken teknik direktör Okan Buruk’un takımda düşünmediği iki futbolcunun belli olduğu öne sürüldü.

NELSSON VE JELERT KARARI

Sabah’ın haberine göre Galatasaray’da Victor Nelsson ve Elias Jelert gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Verona’da kiralık oynayan Nelsson ile Southampton’da forma giyen Jelert’in yeni sezonda kadroda düşünülmediği iddia edildi.

SALLAI VE GABRIEL SARA İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Haberde ayrıca İngiltere’den talipleri bulunan Roland Sallai ve Gabriel Sara için gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin uygun teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakabileceği aktarıldı.

TRANSFERDE ÖNCELİKLİ BÖLGELER BELİRLENDİ

Galatasaray’ın transfer çalışmalarında önceliğin 10 numara, orta saha, stoper ve yedek forvet bölgelerine verileceği ifade edildi. Teknik heyetin yeni sezon için geniş çaplı bir kadro planlaması yaptığı öğrenildi.

OKAN BURUK’TAN YENİ SEZON HAMLESİ

Üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk’un yeni sezonda Avrupa hedefi doğrultusunda kadroda değişime gitmek istediği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaz transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dzeko'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik

Dzeko'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü