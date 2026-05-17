Kocaeli'deki tarihi gençlik buluşmasına, Erdoğan ve Ayasofya koreografisi damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni Programı'na katıldı. On binlerce gencin stadyumu hıncahınç doldurduğu tarihi gecede, tribünlerde sergilenen devasa görsel şovlar damga vurdu. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin koreografilerinin yer aldığı koreografi gösterisi düzenlendi.

GENÇLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Şölen alanına coşkulu tezahüratlar eşliğinde giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi. Programın açılışında sahneye çıkan bir gencin mikrofondan tüm stadyuma hitaben, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım, iyi ki varsınız" sözleri stadyumda büyük bir alkış tufanı kopardı. Protokol tribününde gençlerin heyecanına ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygusal anlar yaşayarak gençleri ayakta alkışladı.

STADYUMDA GÖRSEL ŞÖLEN: "REİSE SÖZÜMÜZ" VE "İSTİKBALDE MÜJDEMİZ VAR"

Gecenin en dikkat çekici anı olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni içeren koreografi gösterisi, gençlerin senkronize hareketiyle görsel bir şölene dönüştü. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güneş gözlüklü ve takım elbiseli devasa bir illüstrasyonu tribünlerde belirdi. Portrenin altında "REİSE SÖZÜMÜZ" ifadesi yer alırken, hemen yanında ise "KOCAELİ HER ZAMANKİ YERİNDE" yazılı dev bir pankart açıldı.

Koreografinin devamında ise stadyumu ayağa kaldıran şu mesajlar ve görseller sırasıyla tribünleri süsledi:

"Mazide Kökümüz": Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin aslına uygun olarak resmedildiği büyüleyici bir siluet tribünlerde yükseldi.

"İstikbalde Müjdemiz Var": Ayasofya görselinin hemen ardından Türk bayrağı, Türkiye’nin yerli savunma sanayii gururu olan milli jetler, SİHA'lar ve millî savunma teknolojilerinin yer aldığı bir diğer dev görsel açıldı.

COŞKU DORUĞA ULAŞTI

Görsel şölen esnasında stadyumda çalınan marşlar ve ritmik davul sesleri eşliğinde on binlerce genç Türk bayraklarını dalgalandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, titizlikle hazırlanan ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu simgeleyen bu devasa şovu büyük bir dikkat ve memnuniyetle takip etti. Kocaeli Stadyumu'ndaki bu görkemli şölen, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.