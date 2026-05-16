Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi’nde Büyük Birlik Partisi’nden belediye başkanı seçildikten sonra AK Parti’ye geçen Mustafa Yıldırımcı’nın aldığı yeni makam aracı dikkat çekti.

BELEDİYE ÖNÜNDE MAKAM ARACI POZU

Köprülü Belediye Başkanı Mustafa Yıldırımcı’nın Volkswagen Tayron marka yeni makam aracı aldığı öğrenildi. Piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtilen araç, belediye binası önünde sergilendi. Başkan Yıldırımcı, belediye çalışanları ve bazı vatandaşlarla birlikte yeni makam aracının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

“BELDEMİZE YAKIŞIR BİR ARAÇ ALDIK”

Yeni makam aracıyla ilgili açıklama yapan Başkan Yıldırımcı, aracın belediyenin öz kaynaklarıyla alındığını belirtti. Yıldırımcı açıklamasında, “İhtiyaca binaen kendi öz kaynaklarımızla beldemize yakışır bir makam aracı aldık. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah, beldemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“NEDEN TOGG TERCİH EDİLMEDİ?” TARTIŞMASI

Belediyenin yabancı marka araç tercih etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha düşük maliyetli yerli üretim TOGG yerine Volkswagen marka makam aracının tercih edilmesi dikkat çekerken, sosyal medyada “Neden TOGG alınmadı?” sorusu gündeme geldi.

