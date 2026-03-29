Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Tutuklu Aleyna Kalaycıoğlu'nun, olay yerinin konumunu katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'na gönderdiği tespit edildi. Kalaycıoğlu ifadesinde, "Alaatin'le stüdyoya seyir halindeyken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaatin VIP araçtaki arkadaşlara atmak için konum istedi. Ben de yanımdaki Alaatin'e konumu gönderdim" dedi.

  • Aleyna Kalaycıoğlu, cinayette silahı kullanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'na olay yerinin konumunu gönderdi.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevinde 4 kişilik bir odada kaldığını ve sosyal medyadaki kötü koşul iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de araç içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Ümraniye’de araç içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu’nun, olay yerinin konumunu cinayette silahı kullandığı belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu’na gönderdiği tespit edildi.

"KONUMU ATMAMI ALAATTİN İSTEDİ"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada Kalaycıoğlu’nun ifadesi dikkat çekti. Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; ekiplerin, “Olay yeri konumunun atıldığı GSM numarasının, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu’na gönderilme sebebi nedir?” sorusuna Kalaycıoğlu’nun şu yanıtı verdiği öğrenildi:

Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte stüdyoya doğru seyir halinde olduklarını belirterek, VIP aracın önden gönderildiğini söyledi. Kadayıfçıoğlu’nun kendisinden stüdyonun konumunu istediğini aktaran Kalaycıoğlu, bu talep üzerine konumu onun telefonuna ilettiğini ifade etti.

Kalaycıoğlu'nun, "Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halindeyken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım" cevabını verdiği öğrenildi" dediği öğrenildi. 

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Emniyet birimleri, olayın planlı olup olmadığı ve şüpheliler arasındaki bağlantıları detaylı şekilde inceliyor.

İŞTE ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN CEZAEVİ ŞARTLARI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki durumu hakkında sosyal medyadaki iddialarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; "Bazı sosyal medya hesaplarında, Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi olayından ötürü tutuklanan ve halen Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu'nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği vs. iddialarını içerir paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m²'dir. Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır.

Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir. Sosyal medya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Söz konusu haberlerde Kalaycıoğlu'nun 16 kişi kapasiteli bir koğuşta 80 kişi kaldığı, mahkumların dönüşümlü olarak yataklarda yattığı, koğuşta sıklıkla kavgalar çıktığı, avlunun yalnızca 10 adımlık olduğu, Kalaycıoğlu'nun yemek yiyemediği, sürekli uyumak istediği ve bu sürede 2 kez bayılıp revire kaldırıldığı iddia edilmişti. 

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

