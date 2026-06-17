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ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: En az 1 ölü

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ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda 1 narko-teröristin öldürüldüğünü, 2 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Operasyonda ABD askeri personelinin zarar görmediği bildirildi.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye düzenlenen saldırıda en az 1 narko-teröristin öldürüldüğünü duyurarak, "Sağ kurtulan 2 narko-teröristi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak tanımlanmış organizasyonlara ait bir tekneyle daha saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın hedef alınan teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu madde taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 1 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 2 erkek narko-teröristi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" denildi.

Operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği aktarıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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