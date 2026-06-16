Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan yolsuzluk soruşturmasında ifade

SİLİVRİ Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Balcıoğlu ifadesinde, "Ben başkan seçildikten 1 ay sonra 10 milyon lira bedel ile N.D. isimli kişiden 25 yıllık olan 'Sunflower' isimli sitenin en eski villasını satın aldım. Aldığım villada yukarıda bahsedildiği gibi 10-15 milyonluk bir tadilat yaptırmam söz konusu değildir. Yapılan tadilat ufak tefek küçük tadilatlardır. Bu villayı eşim Hayriye Sena Balcıoğlu'nun üzerine aldık. Benim maddi olarak bu villayı alabilecek durumum vardı" dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu belirlendi. Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikap', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltında bulunan 18 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle, 7 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verirken, 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Görevinden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yaklaşık 11 saat süren emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

'BAŞKAN SEÇİLMEDEN ÖNCE BİR EV ALMAK AMACIYLA ZATEN UĞRAŞIYORDUM'

Seçimden kısa süre sonra eşinin üzerine villa aldığına ilişkin iddiaları yanıtlayan Bora Balcıoğlu, "Ben başkan seçildikten 1 ay sonra 10 milyon lira bedel ile N.D. isimli kişiden 25 yıllık olan 'Sunflower' isimli sitenin en eski villasını satın aldım. Aldığım villada yukarıda bahsedildiği gibi 10-15 milyonluk bir tadilat yaptırmam söz konusu değildir. Yapılan tadilat ufak tefek küçük tadilatlardır. Bu villayı eşim Hayriye Sena Balcıoğlu'nun üzerine aldık. Benim maddi olarak bu villayı alabilecek durumum vardı, ben yaklaşık 8 senedir zaten bu sitede kiracı olarak oturmaktaydım yapmış olduğum ticaretten halihazırda bulunan birikimim vardı, başkan seçilmeden önce bir ev almak amacıyla zaten uğraşıyordum. Bunu bilen site yönetiminde bulunan bir arkadaş bana böyle bir evin satılık olduğunu, eski olduğundan dolayı uygun fiyata alabileceğimi söyledi. Herhangi bir kredi çekmeden birikimim ile satın aldık. 40 milyon tutarında bir villa almadığım MASAK verisinde de açıkça görülmektedir" dedi.

'20 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 'ROLEX' MARKA SAAT KESİNLİKLE ALMADIK'

Dosyada yer alan kendi adına aldığı iddia edilen 'Rolex' marka saat sorusunu yanıtlayan Balcıoğlu, "Ben ve eşim kendimize iki adet 10 milyon lira olacak şekilde toplamda 20 milyon lira değerinde 'Rolex' marka saat kesinlikle almadık. Nitekim bu konuda defalarca açıklama yaptım ve savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Daha öncesinden hiç 'Rolex' saat alımım olmamıştır" dedi.

'BELEDİYEMİZE ZABITA MEMURU OLARAK ALINAN JANDARMA PERSONELLERİ HAKKINDA BİLGİM YOKTUR'

Balcıoğlu emniyetteki ifadesinde, "Belediyemize zabıta memuru olarak alınan veya alınacak olan Jandarma personelleri hakkında benim herhangi bir bilgim, ilgim ve dahilim yoktur. Hatırladığım kadarıyla Aşkın Kaynar'ın bu konuda ismi kullanıldığından dolayı bir suç duyurusunda bulunduğunu biliyorum. Belediye içerisinde bu şekilde benim ve yardımcım Emine hanımın ismini kullanarak işe girmeye çalışan kişilerden maddi menfaat temin edildiğini şu an öğrendim. Ben ve Başkan Yardımcım Emine Hanım kimseden bir para istemedik, hatta Emine hanım yukarıdaki konuşma içeriğinde görüldüğü üzerine gidip mahkemeye vererek 'suçluları ortaya çıkartabilirsin' şeklinde karşı tarafa söylediği beyan edilmiştir" dedi.

'İŞE ALINMASI KONUSUNDA KİMSEDEN MADDİ MENFAAT SAĞLAMADIM'

Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi'nde Personel alım süreci, çeşitli alımlar ile gerçekleşir. İlgili müdürlük personel ihtiyacını belirledikten sonra bir komisyon kurulur, memur alımlarında alınacak kişi bu komisyondan geçer. Diğer türlü sözleşmeli, taşeron işçi alımları ve mevsimlik işçi alımları gerçekleşir. Bana başkan olarak işe alınması konusunda kimse menfaat teklifinde bulunmamıştır. Bende işe alınan memur veya işçilerden maddi menfaatte kesinlikle bulunmamışımdır. Benim özel kalem Müdürlüğü personelimin, benim ve belediye başkan yardımcımın adını kullanarak bu işleri yapmaya kalkışan kişiler olduğunu burada öğrendim. Dediğim gibi ben işe alınması konusunda kimseden maddi menfaat sağlamadım. Bu konu tamamen benim bilgim ve dahilim dışındadır" dedi.

'BAŞKAN OLARAK HER DETAYI BİLME GİBİ BİR DURUMUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Balcıoğlu, "Benim başkanlık dönemimde bahse konu yerlere herhangi bir yapı kullanım izin belgesi verilmemiştir. Belediyede usulsüz herhangi bir evrak düzenlendiğini ve kimseninde bir menfaat temin ettiğini düşünmüyorum. Raporda yer alan usulsüzlükler belediyemizin ilgili birimlerimlerinin teknik alanıdır. Benim başkan olarak her detayı bilme gibi bir durumum söz konusu değildir. Belirlenen usulsüzlükler karşısında belediye olarak elimizden geleni yapmaya gayret göstermekteyiz" dedi.

'PARİS CAFE'NİN DEVRİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Dosyada yer alan 'Paris Cafe' isimli iş yerinin devir iddialarını kabul etmeyen Balcıoğlu, "Bahsedildiği gibi Paris Cafe'nin devri söz konusu değildir. Buranın sözleşmesi bittiğinde belediye olarak yeni bir ihale açmadık, belediyeye ait sosyal tesis olarak işletmesini belediye olarak yapmaya devam ediyoruz. K.D. isimli kişi muhtemelen seçim çalışmalarında yardımcı olduğu için kendisinde bu hakkı görerek Paris Cafe isimli iş yerine gelip, kilidini kırarak değiştirmiş ve yakında hizmetinizdeyiz diye bir pankart koymuştur. Ben bunu öğrendikten sonra Gümüşyaka Jandarma Komutanı ve askerler ile birlikte Paris Cafeye giderek kırılan kilidi belediye olarak tekrardan yenileyip ve buranın Silivri halkına hizmet etmesi için yeniden açtık. Silivri CHP İlçe Başkanı'nın Belediyeye ait bir yeri kiraya verme yetkisi yoktur. Konu bundan ibarettir" dedi.

'İHBARI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM'

Dükkan ruhsatları karşılığında 450 bin dolar tutarında para aldığı iddiasını yanıtlayan Balcıoğlu, "N.A. isimli kişiyi bir STK'nın başkanı olarak tanırım. Kendisinin dükkanı olup olmadığı hakkında bilgim yoktur. İhbarı kesinlikle kabul etmiyorum. Benim kendisi ile aramda hiçbir şekilde yukarıdaki bahsedildiği gibi bir konu yaşanmamıştır. Söylenenler tamamıyla iftiradır. N.A. isimli kişi ile 03.04.2024 - 14.04.2026 tarihleri arasında yapmış olduğumuz telefon görüşmelerinin içeriği kendisinin Silivrispor kulübünün yönetiminde olmasından ötürü kulüp ile ilgili sorunları ve kendi başkanlığını yaptığı STK'sının çay bahçesinin genişletilmesi, kira borcunun taksitlendirilmesi gibi konular üzerinedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı