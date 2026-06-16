Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon euro değerinde yatırım hamlesi

Hyundai Motor Türkiye, ağustos ayında seri üretimine başlayacağı IONIQ 3 modeli için planladığı yatırımı İzmit fabrikasında kuracağı yeni yeni bir batarya montaj fabrikasıyla destekleyeceğini açıkladı.

715 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Hyundai Motor Türkiye, bu yatırım kapsamında Hyundai Mobis ile birlikte batarya hücrelerini gelişmiş otomasyon sistemleriyle bir araya getirecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 715 milyon Euro’luk yatırımın 55 milyon avroluk kısmı batarya fabrikasına ayrıldı.

ÜRETİM HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Yatırım çalışmalarında son aşamaya gelinirken, bu yıl içerisinde 27 bin adet, gelecek yıl ise 40 binin üzerinde araç üretilmesi öngörülüyor. Araçlarda kullanılacak NMC batarya hücreleri Macaristan'dan, kısa menzilli LFP bataryalar ise Çin'den tedarik edilecek. Yeni tesisin yalnızca ağustosta seri üretime geçecek IONIQ 3 modeli için değil, ilerleyen dönemde üretilecek elektrikli ve hibrit araçlar için de önemli bir altyapı oluşturması amaçlanıyor.

YÜZLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Yatırımın ilk aşamasında 300'den fazla kişiye istihdam sağlanması planlanırken, elektrikli araç üretimi alanında ihtiyaç duyulan teknik bilgi ve deneyimin geliştirilmesine de katkı sunulması hedefleniyor.

30 BİN METREKARELİK TESİS

Toplam 30 bin metrekarelik alanda kurulan batarya fabrikasında 27 robot görev yapacak. Tesiste, araç üretimine hazır batarya paketlerinin büyük ölçüde otomasyonla ve el değmeden hazırlanacağı belirtildi.

Hyundai'nin Türkiye'de üretilecek ikinci yerli elektrikli modeli olan IONIQ 3'ün ağustos ayında bantlardan inmeye başlaması, eylül ayında ise iki farklı batarya ve güç seçeneğiyle satışa sunulması planlanıyor.

"TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİ İÇİN ÖNEMLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai'nin denizaşırı ilk üretim tesisi olan İzmit fabrikasında 1997 yılından bu yana 3,3 milyon araç üretildiğini hatırlattı. Yeni batarya yatırımını duyurmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Berkel, yatırımın hem Türkiye hem de Türk otomotiv sanayisi açısından önemli olduğunu vurguladı. Berkel, söz konusu yatırımın Hyundai'nin Türkiye'deki büyümesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA