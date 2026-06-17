Kolombiya'nın Cartagena Limanı'nda 2 ton 400 kilogram kokain yakalandı

Kolombiya'nın Cartagena Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, kahve sevkiyatına gizlenmiş 2 ton 400 kilogram kokain yakalandı.

Ulusal basına göre, Cartagena Limanı'ndan İspanya'nın Valencia Limanı'na gönderilmesi planlanan sevkiyatta, kahve çuvalları ve kahve türevleri arasına gizlenmiş kokain ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, operasyonda ele geçirilen kokaini Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Direktörlüğüne teslim etti.

Emniyet Genel Müdürü General William Oswaldo Rincon Zambrano, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Karayip'teki suç yapılanmalarının finansmanına büyük darbe indirdiklerini belirtti.

Zambrano, "Kahveye gizlenmiş kokain! Cartagena Limanı'nda, kahve türevi ürünlerin içine saklanmış ve İspanya'nın Valencia kentine gönderilmesi planlanan 2 ton 400 kilogram kokain ele geçirdik." ifadesini kullandı.

Ulusal basında sevkiyatın, İspanya ve Orta Avrupa'da milyonlarca doz uyuşturucunun dağıtımına olanak sağlayarak uluslararası kartellerin gelirlerini artıracağı değerlendirildi.

Son yıllarda Kolombiya'daki suç örgütleri, muz, kahve, Hindistan cevizi ve diğer tarım ürünlerini uyuşturucu sevkiyatında örtü yük olarak kullanıyor.

Yetkililer, kaçakçıların kokaini kimi zaman kimyasal yöntemlerle ürünlere emdirdiğini, kimi zaman ise paketler halinde yüklerin arasına gizleyerek sevkiyat gerçekleştirdiğini belirtiyor.