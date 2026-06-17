Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'na Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'nda tüm hesaplar Paraguay karşılaşması üzerine yapılıyor. 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, kadroda değişiklik hazırlığında.

KENAN YILDIZ İLK 11'E DÖNÜYOR

Avustralya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Kenan Yıldız'ın Paraguay karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uzun süren sakatlığının ardından yeniden form tutan genç yıldızın, hücum hattında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

KEREM KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR

Montella'nın sol kanatta değişikliğe gitmesi ve Kenan Yıldız'a forma vermesi durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın ise hücum hattında farklı bir pozisyonda değerlendirilmesi planlanıyor.

ORTA SAHADA SÜRPRİZ HAMLE

Teknik heyetin üzerinde durduğu bir diğer konu ise orta saha kurgusu. İsmail Yüksek veya Orkun Kökçü'den birinin yerine Can Uzun ya da Deniz Gül'ün değerlendirilmesi ihtimali bulunuyor. Montella'nın daha üretken bir oyun planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

MERT MÜLDÜR FORMAYA YAKIN

Sağ bekte de değişiklik kapıda. Avustralya karşısında görev yapan Zeki Çelik'in yerine Mert Müldür'ün ilk 11'de başlaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun savunma ve hücum katkısı nedeniyle tercih edileceği ifade ediliyor.

KRİTİK 90 DAKİKA

Gruptaki ilk maçların ardından ABD ve Avustralya 3'er puan toplarken Türkiye ile Paraguay puanla tanışamadı. Bu nedenle iki takım arasındaki mücadele, son 32 turu yolunda büyük önem taşıyor.

MUHTEMEL İLK 11

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (İsmail Yüksek), Can Uzun (Deniz Gül), Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız.