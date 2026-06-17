Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda ise dikkat çeken para transferi iddiaları yer aldı.

SEFERİHİSAR SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce bazı isimlerin tutuklandığı dosyada bu kez ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde İzmir merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın belediyedeki makam odasında da arama yaptı. Operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.

MASAK RAPORUNDA 500 BİN LİRALIK TRANSFER İDDİASI

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin liralık bir ödemenin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a ulaştığının tespit edildiği öne sürüldü.

Dosyadaki iddialara göre söz konusu para transferinin ardından 500 bin liranın Veli Ağbaba'ya gönderildiği belirlendi. Mali hareketlerin soruşturma kapsamında detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

Özlem Akyılmaz'ın TBMM Genel Sekreterliği'nde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.

6 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasında, inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı ve verildiği yönünde tespitler bulunduğu da iddia edildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı öne sürülüyor.

İLK OPERASYONDA 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda Seferihisar Jeotermal A.Ş. çalışanı Seda Türkmen savcılık tarafından serbest bırakılırken, Seferihisar Belediyesi Satın Alma Birimi Koordinatörü Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman ve Encümen Üyesi Barış Sakcı tutuklanmıştı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

İbrahim Gökhan Pehlivan (Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı)

Sönmez Budak (Sönmez İnşaat sahibi)

Rıdvan Korkmaz Budak (Sönmez İnşaat sahibi)

Özlem Akyılmaz

Salih Yurduseven (Vatan Gıda Nakliyat Hafriyat İnşaat sahibi)

Rıdvan Öğmen (Öğmenler Yapı Turizm İnşaat Mühendislik Şirketi sahibi)

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltı ya da tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com