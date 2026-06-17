'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Kararnameyle, kamuoyunda "Barbie Kaymakam" olarak tanınan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan da Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.

430 MÜLKİ İDARE AMİRİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

17 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

Kararname kapsamında çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değiştirilirken, dikkat çeken isimlerden biri de Samsun'un Ladik ilçesinde görev yapan Kaymakam Tuğçe Orhan oldu.

"BARBIE KAYMAKAM" VALİ YARDIMCISI OLDU

Kamuoyunda "Barbie Kaymakam" olarak anılan Tuğçe Orhan, yayımlanan kararnameyle Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Orhan, daha önce sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Bazı kullanıcılar genç kaymakamın görünümünü ünlü oyuncak karakterlere benzetirken, konu uzun süre tartışılmıştı.

TARTIŞMALAR SİYASET GÜNDEMİNE DE TAŞINMIŞTI

Söz konusu yorumlar siyaset dünyasında da yankı uyandırmıştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, kadın bir mülki idare amirinin fiziksel görünümü üzerinden değerlendirilmesine tepki göstermişti.

Böhürler yaptığı açıklamada, kadın yöneticilerin başarılarıyla ön plana çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bir erkek kaymakam başarısıyla haber oluyorsa bir kadın kaymakam da başarısıyla haber yapılmalı. Güzellik kriteriyle değil. Son derece ayrımcı bir dil" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ GÖREVİ BURDUR'DA

Son yayımlanan atama kararıyla birlikte Tuğçe Orhan, Ladik Kaymakamlığı görevinden Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden dereceyle mezun oldu. Aynı üniversitede Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Orhan, İçişleri Bakanlığı’nın 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu’da çeşitli staj ve görevlerde bulunan Orhan, Bolu’nun Seben ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. İngiltere’nin Londra kentinde dil eğitimi alan ve Birleşik Krallık’ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulunan Orhan, daha sonra Samsun’un Ladik ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanan Tuğçe Orhan, genç yaşta üstlendiği görevlerle dikkat çeken mülki idare amirleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com