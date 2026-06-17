Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan mülki idare amirleri atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

17 Haziran tarihli ve 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri yeniden düzenlendi.

Kararname kapsamında çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değiştirilirken, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde de çeşitli atama ve görevlendirmeler gerçekleştirildi.

BAŞKENT'TE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Kararnameyle Ankara Vali Yardımcılığı görevine birçok isim atandı.

Çankırı Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Bilecik Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Trabzon Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Balıkesir Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nevşehir Vali Yardımcısı Hüseyin Çam ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakas Ankara Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

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İSTANBUL’DAKİ ATAMALAR BELLİ OLDU

Kararname kapsamında İstanbul’un bazı ilçelerinde de kaymakam değişiklikleri yapıldı.

Denizli Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut Adalar Kaymakamlığına, Bursa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan Ataşehir Kaymakamlığına, Ankara Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ise Maltepe Kaymakamlığına atandı.

Öte yandan Balıkesir Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman İzmir Bergama Kaymakamlığına, İzmir Tire Kaymakamı Vural Karagül de Muğla Milas Kaymakamlığı görevine getirildi.

Kararnamede yer alan dikkat çekici düzenlemelerden biri de Uşak Vali Yardımcısı Önder Can hakkında oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Önder Can’ın 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına ilişkin hükmün, yargı kararı doğrultusunda iptal edildiği bildirildi.

Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ’DEN DEĞERLENDİRME

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle, İçişleri Bakanlığımıza ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlanmıştır. Bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri; liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Atamaların detaylarını da paylaşan Çiftçi, “Bu kapsamda taşra teşkilatında görev yapan 15 Mülki İdare Amirinden 11’i Kaymakam, 4’ü Vali Yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatındaki görevlere atandığını belirten Çiftçi, “Ayrıca 208 Mülki İdare Amirimiz Kaymakamlıktan Kaymakamlığa, 82’si Kaymakamlıktan Vali Yardımcılığına, 74’ü Vali Yardımcılığından Vali Yardımcılığına, 32’si ise Vali Yardımcılığından Kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir” dedi.

Çiftçi açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Ayrıca, 6’sı il, 7’si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 Mülki İdare Amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 Mülki İdare Amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanmış; yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı Mülki İdare Amirlerimiz görevlendirilmiştir. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme yolunda; milletimize en yakın devlet temsilcileri olan mülki idare amirlerimizin bilgi, birikim ve tecrübeleriyle şehirlerimize ve aziz milletimize hizmet etmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Kararnamemizin; mülki idare amirlerimize, kıymetli ailelerine, görev yapacakları şehirlerimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim, üstlendikleri bu önemli vazifelerde kendilerine muvaffakiyetler nasip eylesin.”

Kaynak: Haberler.com