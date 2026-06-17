Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz

Paraguay maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samet Akaydın, Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilginin takım üzerinde büyük üzüntü yarattığını söyledi.

Milli futbolcu, "İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok. Maçı kaybedince sabaha kadar uyuyamadık, çok mutsuz olduk" ifadelerini kullandı.

"HAKAN İÇİN YAZILANLAR MORALİNİ BOZUCU"

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun da yapılan yorumlardan etkilendiğini belirten Samet, bazı eleştirilerin kişisel boyuta taşındığını söyledi. Akaydın, "Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Kaptanımızın da morali çok düşüyor. O, bu takım için neler yapıyor biliyoruz. Hakan biraz duygusal bir insan, böyle şeylere takılıyor. Takılması da normal çünkü çok saçma şeyler yazılıyor" dedi.

"SAÇA, BIYIĞA LAF ETMEK ELEŞTİRİ DEĞİL"

Eleştirilere açık olduklarını vurgulayan milli stoper, futbol yorumlarıyla kişisel saldırıları birbirinden ayırmak gerektiğini ifade etti. Samet Akaydın, "Biz eleştirilere her zaman açığız. Maçın analizini yapabilirsiniz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut. Bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu" diye konuştu.

"KORKUDAN BİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Milli futbolcu, gelen tepkilerin zaman zaman oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu da dile getirdi. Akaydın, "Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Dışarıda basın olduğu zaman yanlış bir şey yaparız korkusuyla antrenmanlarda sadece duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"PARAGUAY MAÇINDA CEVABI SAHADA VERECEĞİZ"

Avustralya yenilgisini telafi edeceklerine inandığını belirten Samet Akaydın, tüm eleştirilere sahada yanıt vereceklerini söyledi. Milli futbolcu, Paraguay karşılaşmasını kazanarak hem taraftarlara hem de ülkeye kendilerini affettirmek istediklerini ifade etti.