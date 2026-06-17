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Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz

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Avustralya yenilgisi sonrası gelen eleştirilere tepki gösteren Samet Akaydın, takım olarak sabaha kadar uyuyamadıklarını söyledi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yapılan yorumlardan etkilendiğini belirten milli futbolcu, "Bir insanın saçına, bıyığına girmek çok saçma. Korkudan bir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Samet Akaydın, Avustralya'ya 2-0 yenilginin takımda büyük üzüntü yarattığını ve sabaha kadar uyuyamadıklarını söyledi.
  • Akaydın, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na yönelik kişisel eleştirilerin moralini bozduğunu belirtti.
  • Milli futbolcu, gelen tepkiler nedeniyle oyuncuların korkudan antrenmanlarda durduğunu ifade etti.

Paraguay maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samet Akaydın, Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilginin takım üzerinde büyük üzüntü yarattığını söyledi.

Milli futbolcu, "İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok. Maçı kaybedince sabaha kadar uyuyamadık, çok mutsuz olduk" ifadelerini kullandı.

"HAKAN İÇİN YAZILANLAR MORALİNİ BOZUCU"

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun da yapılan yorumlardan etkilendiğini belirten Samet, bazı eleştirilerin kişisel boyuta taşındığını söyledi. Akaydın, "Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Kaptanımızın da morali çok düşüyor. O, bu takım için neler yapıyor biliyoruz. Hakan biraz duygusal bir insan, böyle şeylere takılıyor. Takılması da normal çünkü çok saçma şeyler yazılıyor" dedi.

"SAÇA, BIYIĞA LAF ETMEK ELEŞTİRİ DEĞİL"

Eleştirilere açık olduklarını vurgulayan milli stoper, futbol yorumlarıyla kişisel saldırıları birbirinden ayırmak gerektiğini ifade etti. Samet Akaydın, "Biz eleştirilere her zaman açığız. Maçın analizini yapabilirsiniz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut. Bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu" diye konuştu.

"KORKUDAN BİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Milli futbolcu, gelen tepkilerin zaman zaman oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu da dile getirdi. Akaydın, "Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Dışarıda basın olduğu zaman yanlış bir şey yaparız korkusuyla antrenmanlarda sadece duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"PARAGUAY MAÇINDA CEVABI SAHADA VERECEĞİZ"

Avustralya yenilgisini telafi edeceklerine inandığını belirten Samet Akaydın, tüm eleştirilere sahada yanıt vereceklerini söyledi. Milli futbolcu, Paraguay karşılaşmasını kazanarak hem taraftarlara hem de ülkeye kendilerini affettirmek istediklerini ifade etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

HİÇ ZANNETMİYORUM GÜLÜP DALGA GEÇEREK UYUMUŞUNUZDUR

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