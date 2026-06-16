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Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu

Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize giren iki kardeşten Ali S. (17) boğuldu, kardeşi T.S. (14) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde denize giren 2 kardeşten Ali S. (17) boğuldu, ekipler tarafından kurtarılan kardeşi T.S. (14) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Darıca'ya bağlı Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde bulunan halk plajında meydana geldi. Denize giren Ali S. ile kardeşi T.S., kıyıdan uzaklaştıktan sonra çırpınmaya başladı. İki kardeşin çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Cankurtaranlar da kardeşlere müdahale etti. Ekipler tarafından çıkarılan kardeşlerden Ali S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Su yuttuğu belirlenen T.S. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Ali S.'nin cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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