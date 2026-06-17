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Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
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Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı. Genç oyuncunun yakın arkadaşı Cansu Gültekin, İrtem'in son dönemde yaşadığı kayıpların kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü" dedi.

  • Oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında Kadıköy'deki evinde ölü bulundu.
  • İrtem'in ölümünden kısa süre önce annesi ve bir arkadaşıyla kafeye gittiği, dönüşte annesinin desteğiyle yürüdüğü görüntüleri ortaya çıktı.
  • Aile avukatı, İrtem'in alkol ve antidepresan kullandığı iddiasını yalanladı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu Ece İrtem'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Kadıköy'deki evinde yaşamını yitiren 35 yaşındaki oyuncunun, ölümünden kısa süre önce çekilen görüntüleri gündeme geldi.

Görüntülerde İrtem'in annesi ve bir arkadaşıyla birlikte bir kafeye gittiği, dönüş yolunda ise annesinin desteğiyle yürüdüğü görüldü.

"GENÇKEN ÖLECEĞİM DEMİŞTİ"

İrtem'in yakın arkadaşı Cansu Gültekin, birlikte çektirdikleri eski fotoğrafları paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.

Gültekin paylaşımında, "Bir kez bana 'Kendimi hayalimde yaşlı bir kadın olarak göremiyorum, sanırım gençken öleceğim' demişti. Çok temiz kalpli bir kızdı. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü" ifadelerini kullandı.

AVUKATTAN İDDİALARA YANIT

Oyuncunun annesi Nuriye İrtem'in, kızının alkol ve antidepresan kullandığı yönünde ifade verdiği iddiası da gündeme geldi. Ancak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, aile avukatı tarafından yalanlandı.

SANAT DÜNYASI YASTA

Ece İrtem'in cenazesinin Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüleceği ve öğle namazının ardından Merkez Hanım Camii'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan oyuncunun arkadaşları ise yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Oyuncu Jassica May, "Ece'yi çok iyi bilirdik. Pırıl pırıl bir insandı. Nadir görülen bir insandı. Hiç kötülüğü yoktu" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın da "Çok üzgünüz, onu çok seviyorduk. Gencecik, güzeller güzeli, akıllı ve herkese ilham olan biriydi. Şok içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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