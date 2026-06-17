Van Gölü ile Arin Gölü arasında gün batımı güzelliği

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin kuzeyindeki Arin Gölü ile güneyindeki Van Gölü arasında yaşanan gün batımı güzelliği görenleri hayran bıraktı.

Akşam saatlerinde güneşin Van Gölü üzerinde kızıl ve turuncu tonlara bürünerek ufukta kaybolması, Arin Gölü'nün sakin sularına yansıyarak güzel görüntüler oluşturuyor. Özellikle kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü çevresinde yükselen kuş sesleri, gün batımının görsel şölenine doğal bir melodiyle eşlik ediyor. Arin Gölü'nün 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapması, bölgeyi doğa gözlemcileri için de önemli bir merkez haline getiriyor.

Arka planda yükselen Süphan Dağı ise gün batımında oluşan renk cümbüşünü tamamlayan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Köyün her iki göle de kıyısının bulunması, Esenkıyı köyünü Türkiye'nin nadir doğal güzelliklerinden biri haline getiriyor.

Bölge sakinlerinden Mehmet Said Emen, özellikle yaz aylarında Van Gölü kıyısından izlenen gün batımının ziyaretçileri hayran bıraktığını belirtirken, Arin Gölü'nün ise sessiz atmosferinin bu manzaraya ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

Doğal yapısını koruyan Esenkıyı köyü, gün batımında sunduğu eşsiz görüntülerle Van Gölü Havzası'nın gizli kalmış turizm değerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı