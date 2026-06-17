ABD'nin Texas eyaletinde küçük uçağın yola düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Texas eyaletinde bir küçük uçak otobana düştü. Kazada uçaktaki 6 kişiden biri hayatını kaybetti, diğerlerinin durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.
ABD'nin Texas eyaletinde otobana düşen küçük uçaktaki 6 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Texas'ın Laredo bölgesi polisinden Jose Baeza yaptığı açıklamada, küçük uçağın yerel saatle 22.00 sularında otobana düştüğünü belirtti.
Baeza, 6 kişi bulunan uçaktaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, uçakta veya otobandaki araçlarda bulunan kişilerden yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi almadıklarını ifade etti.
Sosyal medyada yer alan videolarda, düşen uçağın yana devrildiği ve alev aldığı görülüyor.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan