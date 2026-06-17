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Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi

Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi
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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, artan güvenlik sorunları ve iç karışıklıklar nedeniyle 10 eyalet ile 3 kasabada 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti. Kararla birlikte güvenlik güçlerine kamu düzenini sağlamak, suçla mücadeleyi artırmak ve vatandaşların güvenliğini yeniden tesis etmek amacıyla geniş yetkiler verildi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede artan şiddet olayları ve güvenlik sorunları nedeniyle 10 eyalet ile 3 kasabada 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti. Karar kapsamında güvenlik güçlerine geniş müdahale yetkileri verildi.

EKVADOR'DA 10 EYALETTE OHAL İLAN EDİLDİ

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede giderek artan güvenlik sorunları ve iç karışıklıklar nedeniyle kapsamlı bir olağanüstü hal kararı aldı. Karar doğrultusunda 10 eyalet ve 3 kasabada 60 gün süreyle olağanüstü hal uygulanacak.

Ekvador basınında yer alan haberlere göre, Noboa'nın imzaladığı kararnameyle güvenlik güçlerine söz konusu bölgelerde kamu düzenini sağlamak ve suçla mücadeleyi artırmak amacıyla geniş yetkiler tanındı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE EK YETKİLER VERİLDİ

Kararnamede, güvenlik güçlerinin iç güvenliği yeniden tesis etmek, vatandaşların güvenliğini korumak ve kamu düzenini sürdürmek amacıyla daha etkin şekilde görev yapacağı belirtildi.

Yetkililer, olağanüstü hal kararının özellikle son dönemde artan suç olayları ve yasa dışı faaliyetlerle mücadeleyi güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

AMAÇ SUÇ VE YASA DIŞI FAALİYETLERLE MÜCADELE

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin vatandaşların hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyen suç örgütleri ve yasa dışı faaliyetlere karşı mücadeleyi yoğunlaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

Ekvador yönetimi, olağanüstü hal uygulamasıyla birlikte güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğinin artırılacağını ve kamu güvenliğinin yeniden sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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