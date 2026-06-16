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Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu

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35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem'in şüpheli ölümüyle ilgili basında yer alan "annesinin ifadesi ortaya çıktı" iddialarına ailenin avukatından yalanlama geldi. Avukat Uğur Gökkoyun, acılı annenin olayı öğrendiği andan itibaren şokta olduğunu, tıbbi gözetim altında tutulduğunu ve henüz emniyete ifade vermediğini açıkladı.

  • Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, annenin emniyette ifade verdiği yönündeki haberleri yalanladı.
  • Anne Nuriye İrtem'in olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiği ve tıbbi gözetim altında olduğu için ifadesinin henüz alınamadığı açıklandı.
  • Anneye atfedilen 'ilaç ve alkol' söylemlerinin yer aldığı ifade tutanağı iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Genç yaşta vefatıyla sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan Ece İrtem'in vefatına ilişkin ortaya atılan son iddialara avukatından resmi yalanlama geldi. Dünden bu yana basında ve televizyon programlarında geniş yer bulan "Anne Nuriye İrtem emniyette ifade verdi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İDDİALARA AVUKATTAN NET YALANLAMA

Yarın Kuşadası’nda düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan başarılı oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun, bilgi kirliliğini önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama paylaştı. Gökkoyun, anneye atfedilen 'ilaç ve alkol' söylemlerinin yer aldığı sözde ifade tutanağı iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.

"ANNE ŞOKA GİRDİ, HALEN İFADESİ ALINAMADI"

Acılı annenin kızının cansız bedeniyle karşılaştığı andan itibaren büyük bir travma yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, sağlık durumu nedeniyle ifade işleminin gerçekleşmediği belirtildi. Avukat Uğur Gökkoyun tarafından yapılan o resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KAMUOYUNA… Müvekkilim Ece İrtem’in 15.06.2026 günü vefatı sonrasında soruşturma makamlarınca annesinin ifadesinin alındığı beyan edilerek bu ifadeye atfen bazı yorumlarda bulunulmaktadır. Müvekkilimin annesi olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiğinden tıbbi gözetim altına alınmış olup, halen ifadesi alınamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

B.....tan hayatlar bunlara özenen gençlere ibret olsun

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