Ukrayna ordusuna ait bombardıman uçağı düştü

Ukrayna ordusuna ait Su-24M tipi bombardıman uçağı, görev esnasında ülkenin Hmelnitski bölgesinde düştü. Kazada uçakta bulunan iki pilot yaşamını yitirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 19.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, savaş uçağının görev sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü ifade edildi.

İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası bölgeye arama kurtarma ekipleri ile kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetleri uçak kazası yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Uçağın iki pilotu yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre siviller arasında can kaybı bulunmuyor" denildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, savaş uçağının düşüş nedeninin henüz netleşmediğini belirterek olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığını duyurdu. Kazanın nasıl meydana geldiği ve teknik detayların yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı