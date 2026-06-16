21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Eylem Çelik, son günlerde adının birlikte anıldığı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında magazin gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından sessizliğini bozan Çelik, Erbil ile nasıl tanıştığını ve o gün neler yaşandığını anlatarak ünlü şovmene dava açacağını duyurdu.

"İŞ GÖRÜŞMESİ DİYE EVİNE ÇAĞIRDI"

Mehmet Ali Erbil’in kendisine Instagram üzerinden ulaştığını belirten Eylem Çelik, tanışma süreçlerini şu sözlerle aktardı: "Kendisi bana Instagram üzerinden sürekli yazıyordu. Ben de cevap verdim; öğrenci olduğumu, oyunculukla ilgilendiğimi söyledim. 'İstanbul'a geldiğin zaman seninle görüşelim, bir kahve içelim' dedi. Ben de görüştüm çünkü bana iş görüşmesi yapacağını söylemişti. Çok mutlu olmuştum, belki bana yardımcı olabileceğini düşündüm. Kendisiyle İstinye'de bir kahve içtik. Sonrasında bana birtakım evraklar vereceğini söyleyerek beni evine davet etti."

"LAVABODAN ÇIKTIM, YAYIN AÇTIĞINI GÖRDÜM"

Davet üzerine Erbil'in evine gittiklerini söyleyen Çelik, eve girdikten hemen sonra beklemediği bir durumla karşılaştığını iddia etti: "Eve gittiğimizde kapıyı yardımcısı açtı. Evde üç dört kişi vardı. Yardımcısına 'Lavaboyu kullanabilir miyim?' diye sordum. Lavaboya girip çıkmamla beyefendinin canlı yayın açması bir oldu. Sonrasında zaten ben apar topar evi terk ettim. Ne yapacağımı şaşırdım çünkü. Kendime de yakıştırmıyorum. Mehmet Ali Erbil bana, ‘Asistanım ol, sevgilim ol, gel benimle yaşa’ dedi."

"ONUN YÜZÜNDEN ÇOK KÖTÜ ANILIYORUM"

Yaşananların ardından Mehmet Ali Erbil’e dava açmaya hazırlandığını belirten Eylem Çelik, psikolojik olarak çok yıprandığını ifade ederek isyan etti: "Mehmet Ali Bey'e dava açacağım. Çünkü bana attığı bu iftira yüzünden insan içine çıkamıyorum. İnsanlar beni bu yüzden tanıyacak diye kendimden midem bulanıyor. Onun yüzünden çok kötü anılıyorum."

Kaynak: Haberler.com