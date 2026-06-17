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Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
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A Milli Takım'ın Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu Dünya Kupası maçının ardından sosyal medyada paylaşılan bir mesaj dikkat çekti. İsmini gizli tutmak isteyen bir kişinin, tüp bebek tedavisi için biriktirdiği parayı kupona yatırdığını öne sürdüğü paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

  • Bir kişi, tüp bebek tedavisi için biriktirdiği parayı Türkiye'nin Avustralya'ya karşı gol atacağına dair kupon oynadığını iddia etti.
  • Maçın 2-0 bitmesiyle öfkelenen kişi televizyonunu kırdığını ve ailesiyle sorun yaşadığını öne sürdü.
  • Paylaşımın gerçekliği doğrulanmadı; mizah amaçlı olabileceği yorumları yapıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya'ya 2-0 mağlup olması futbolseverler arasında büyük üzüntü yaratırken, maç sonrası paylaşılan bir mesaj gündeme oturdu. Sosyal medyada yayılan mesajda, bir kişi yıllardır tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri parayı Türkiye'nin gol atacağına dair oynadığı kupona yatırdığını iddia etti.

"TELEVİZYONU PARÇALADIM"

Paylaşımda yer alan ifadelerde, karşılaşmanın 2-0 sona ermesinin ardından öfkesine hakim olamadığını öne süren kişi, televizyonunu kırdığını yazdı. Mesajda, yaşananların ardından ailesiyle ciddi sorunlar yaşadığını da iddia etti.

GERÇEKLİĞİ DOĞRULANMADI

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan mesajın gerçek olup olmadığına ilişkin herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Paylaşımın mizah amaçlı hazırlanmış olabileceği yönünde yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar ise olayın gerçek olabileceğini savundu.

MAÇ SONRASI GÜNDEM OLDU

A Milli Takım'ın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyet sonrası yayılan mesaj, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı. Türkiye, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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