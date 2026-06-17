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İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti

İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti
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FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Fransa, Senegal'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa ile Senegal karşı karşıya geldi. ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransa, 3-1'lik skorla kazandı.

İKİNCİ YARI NEFESLERİ KESTİ

Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da etkili bir performans sergileyemedi ve devre 0-0 sona erdi. Fransa'yı öne geçiren gol, Olise'nin harika pasında 66. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Golün ardından baskısını artıran Fransa, 82. dakikada Bradley Barcola ile farkı ikiye çıkarttı. Maçın 90+5. dakikasında Senegal, Ibrahim Mbaye'nin golüyle farkı bire indirdi. Bu golün ardından santra yapan Fransa, 90+6. dakikada Kylian Mbappe'nin uzak mesafeden attığı harika golle skoru 3-1 yaptı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Fransa, turnuvaya 3 puanla başladı. Senegal ise ilk maçında puanla tanışamadı. Son finalist Fransa, grubun bir sonraki maçında Irak ile karşılaşacak. Senegal ise Norveç ile karşı karşıya gelecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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