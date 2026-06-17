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Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu
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2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın ABD'deki antrenmanı beklenmedik bir olay nedeniyle yarıda kaldı. Sahaya giren zehirli yılan nedeniyle çalışmalar durdurulurken, futbolcular güvenlik amacıyla saha dışına çıkarıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'de hazırlıklarını sürdüren Almanya Milli Takımı, antrenmanda ilginç bir olay yaşadı. Kuzey Karolina'da gerçekleştirilen idman sırasında sahaya zehirli bir yılan girdi. Olayın fark edilmesi üzerine teknik heyet ve güvenlik görevlileri antrenmanı durdurdu.

FUTBOLCULAR SAHADAN ÇIKARILDI

Yaşanan olayın ardından futbolcular tedbir amacıyla saha dışına alındı. Bölgede inceleme yapan ekipler, yılanın zehirli bir türe ait olduğunu belirledi. Daha sonra olay yerine çağrılan uzman ekipler tarafından yılan güvenli şekilde yakalanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

KIMMICH: İŞLER KÖTÜYE GİDEBİLİR

Almanya Milli Takımı'nın kaptanlarından Joshua Kimmich de yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, "Dün bir yılan gördük, bize zehirli olduğu söylendi. Eğer ısırılırsan hastaneye gitmen gerekir. Bundan öleceğimizi sanmıyorum ama kesinlikle tehlikeli. Böyle bir yılana basarsanız işler kötüye gidebilir." ifadelerini kullandı.

TÜRÜ DE BELİRLENDİ

Yetkililer tarafından yapılan incelemede yılanın, ABD'nin doğu bölgelerinde yaşayan ve zehirli özellikleriyle bilinen bakırbaşlı yılan (Copperhead) olduğu açıklandı. Uzmanlar, bu türün ölümcül vakalara nadiren yol açtığını ancak ısırıklarının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtiyor.

KAMPA DEVAM EDİLDİ

Almanya Futbol Federasyonu, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını duyurdu. Gerekli güvenlik kontrollerinin ardından antrenmanın planlandığı şekilde devam ettiği ve kamp programında herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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