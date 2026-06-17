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ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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ABD'nin Delaware eyaletindeki bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken polis geniş çaplı operasyon başlattı.

ABD'nin Delaware eyaletindeki bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Delaware eyaletinin Wilmington şehrindeki bir hastaneye yerel saatle 15.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis Şefi Wilfredo Campos, şüphelinin saldırının ardından kaçtığını ve saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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