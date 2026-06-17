Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

2026 FIFA Dünya Kupası serüvenine Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık beklenmedik yenilgiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'nda moraller oldukça bozulmuştu. Futbolculardan teknik heyete, yönetimden kampı takip eden basın mensuplarına kadar herkeste oluşan hüzünlü havayı dağıtan mesaj ise doğrudan Türkiye'den, zirveden geldi.

ERDOĞAN'DAN BAKAN BAK ARACILIĞIYLA MORAL MESAJI

Dünya Kupası organizasyonunu yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilere özel bir destek mesajı gönderdi. Erdoğan'ın bu kritik mesajı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculara bizzat iletildi.

"BAŞLARINI ÖNE EĞMESİNLER, MORALLERİ BOZULMASIN"

Sabah'ta yer alan habere göre; Avustralya yenilgisinin ardından takımla bir araya gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla başladı. Hacıosmanoğlu'nun futbolculara aktardığı o sözler kamptaki kasvetli havayı anında dağıttı:

"Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Hepinizin gözlerinden öpüyor. 'Başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İyi mücadele ettiler. İnşallah sonraki maçları kazanarak yolumuza devam ederiz' demiş."

UĞURCAN VE SAMET'TEN 'KRİZ' İDDİALARINA SERT TEPKİ

Takımdaki moral motivasyon çalışmaları sürerken, A Milli Takımımızın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ve tecrübeli stoperi Samet Akaydin, dün gece düzenlenen basın toplantısında kamptaki son durumu değerlendirdi. İki oyuncu da kamuoyunda dolaşan "takım içi arkadaşlık ortamı bozuk" şeklindeki dedikodulara net bir dille karşı çıktı.

Hakkında çıkan iddiaların üzücü olduğunu belirten Samet Akaydin, takımın Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana bir arada olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Birbirini çok iyi tanıyan ve seven bir takımız. Avustralya maçı bizi yıldırmadı, aksine daha çok güçlendirdi."

"FARKINI PARAGUAY MAÇINDA HİSSETTİRECEĞİZ"

Kalan maçların önemine değinen Uğurcan Çakır ise takımın moralinin iyi olduğunu belirterek hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Avustralya maçını çok kazanmak istedik, belki sahaya yansımadı. Ancak ilk maçı unuttuk. Önümüzde 'final' diyebileceğimiz iki maç kaldı. Bunları kazanıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var. İçeride, dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok; herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor."

Kaynak: Haberler.com