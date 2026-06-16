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Kütahya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar soruşturmasında 6 tutuklama

Kütahya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar soruşturmasında 6 tutuklama
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddiaları kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Mağdur çocuk koruma altına alındı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar tehdit ve şantaj yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. İddialara göre şüphelilerin, mağdur çocuk ile geçtiğimiz yıldan itibaren sanal medya üzerinden iletişim kurduğu ve daha sonra tehdit, şantaj yoluyla baskı uyguladığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar doğrultusunda şüphelilerin farklı adreslerde mağdur çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülürken, emniyet birimlerince yürütülen çalışmaların ardından dün gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B.Ç., C.A., E.A., B.A., S.S. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler İ.K. ve C.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, mağdur çocuğun ise koruma altına alındığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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