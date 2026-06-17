Haberler

Dünya Kupası'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş

Dünya Kupası'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran-Yeni Zelanda maçında iki takımı karıştırdığı için Dünya Kupası yayın ekibinden çıkarılan TRT spikeri Murat Ekrem Çimen'in daha önce de gol tekrarını yeni gol sanarak anlattığı görüntüler ortaya çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan İran-Yeni Zelanda karşılaşmasında yaşanan yayın hatası büyük yankı uyandırmıştı. TRT 1 ekranlarında maçı anlatan Murat Ekrem Çimen, karşılaşmanın ilk dakikalarında İran'ın ataklarını Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'nın hücumlarını ise İran atağı olarak aktarmıştı. Yaklaşık 4 dakika süren karışıklık futbolseverlerin dikkatinden kaçmamıştı.

TRT GÖREVDEN ALDI

Yaşanan olayın ardından TRT yazılı bir açıklama yayımlayarak hatanın "kabul edilemez" olduğunu duyurdu. Kurum, Murat Ekrem Çimen'in ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiğini ve turnuva yayınlarında görev almayacağını açıkladı.

ESKİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE

İran-Yeni Zelanda maçının ardından spikerin geçmiş yayınlarından bir görüntü de yeniden gündeme geldi. Söz konusu görüntülerde Murat Ekrem Çimen'in bir pozisyonun tekrarını yeni gol olmuş gibi anlattığı görüldü. Golün tekrar görüntüsünü canlı pozisyon sanan deneyimli spikerin anlatımı kısa sürede futbolseverler arasında yeniden paylaşılmaya başlandı.

PEŞ PEŞE GELEN HATALAR DİKKAT ÇEKTİ

İki takımı karıştırması ve daha önce yaşadığı gol tekrarı hatasının yeniden ortaya çıkması, spor kamuoyunda tartışmaları artırdı. Yaklaşık 30 yıllık yayıncılık geçmişine sahip olan deneyimli spikerin yaptığı hatalar, Dünya Kupası gibi üst düzey bir organizasyonda daha fazla dikkat çekti.

TRT'DEN SERT MESAJ

TRT açıklamasında, yaşanan durumun kurumun yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı belirtilirken, gerekli idari ve teftiş süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi. Kurum ayrıca milyonlarca kişinin takip ettiği organizasyonlarda yayın standartlarından taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır

Dünyaya rahat nefes yok! Bu plan tarihi anlaşmayı rafa kaldırabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni atamalar

Kapsamlı değişim! Erdoğan'dan 3 büyükşehirde yeni atamalar
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de kapalı kapılar ardında konuşulan uzlaşma planı

CHP'de kapalı kapılar ardında konuşulan uzlaşma formülü
Norveç Irak'a gol oldu yağdı

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldılar, rakiplerine acımadılar
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti

Trump, BAE lideri ile kameralar önünde dalga geçti
Kocaeli'de denize giren 2 kardeşten biri boğuldu

Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu