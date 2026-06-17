Haberler

4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi

4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz et sektöründe fahiş fiyat ve piyasa işleyişini bozma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, mahkeme tarihi bir karara imza attı. Haklarında denetim kayyumu tedbiri uygulanan Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'nın itirazını haklı bulan mahkeme, 4 dev şirket için kayyum kararını durdurdu.

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozdukları ve haksız fiyat artışlarına yol açtıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada çok önemli bir hukuki viraj dönüldü. Soruşturma kapsamında haklarında "denetim kayyumu" tedbiri kararı verilen sektörün dev üreticilerinin itirazı mahkeme tarafından kabul edildi.

MAHKEME İTİRAZLARI HAKLI BULDU

Edinilen bilgilere göre; Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'nın avukatları aracılığıyla denetim kayyumu kararına karşı yaptığı itirazları değerlendiren mahkeme, söz konusu 4 şirket yönünden tedbirin durdurulmasına hükmetti. Bu kararla birlikte sektörün önde gelen dört dev markası için denetim kayyumluğu uygulaması tamamen sona ermiş oldu.

GÖZLER DİĞER BAŞVURULARDA

Soruşturma kapsamında kayyum atanan diğer şirketlerin de benzer başvurularda bulunduğu öğrenildi. Hukuk çevrelerinden edinilen bilgilere göre, mahkemenin diğer şirketlerin başvurularını da önümüzdeki günlerde değerlendirmesi bekleniyor. Sektör genelinde, 17 Haziran itibarıyla diğer tüm başvuruların da sonuçlandırılması ve denetim kayyumu atamalarının tümüyle kaldırılacağı öngörülüyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul merkezli operasyonlarla çok sayıda yöneticinin gözaltına alındığı soruşturmada; Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita hakkında denetim kayyumluğu tedbiri getirilmişti. Beyaz et sektörü, fahiş fiyat iddiaları nedeniyle daha önce de mercek altındaydı. Rekabet Kurulu, 2025 yılında tamamladığı büyük soruşturma kapsamında, sektörde faaliyet gösteren 13 şirkete piyasa kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda yaklaşık 3,7 milyar lira idari para cezası uygulamıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Saat belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'yı sarsan iddia: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek

4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor! Bir isimden açıklama geldi
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!

İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kabloyla asılmış ceset bulundu
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı
Atatürk Barajı doldu: Kahta’daki kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Yağışlar barajı doldurdu, işletmeler suyla doldu
Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

Bir anda dünya yıldızı oldu, ardından 2 bin kadını...