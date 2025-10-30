Haberler

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırrı Süreyya Önder'in ölümüyle yıkılan ve saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu paylaştı. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşantı süren Minik Serçe'nin son hali hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

  • Sezen Aksu'nun saçlarını kazıttığı ve 9 yıldır sahneye çıkmadığı belirtildi.
  • Sezen Aksu'nun son görüntüsü, yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
  • Sezen Aksu, geçtiğimiz aylarda 'Paşa Gönül Şarkıları' albümünü çıkardı ve 'Uzak Şehir' dizisine bir şarkısını hediye etti.

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra yeniden gündemde. Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından saçlarını kazıtan ve 9 yıldır sahneye çıkmayan Minik Serçe'nin yeni görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

EMEL MÜFTÜOĞLU PAYLAŞTI

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, son olarak yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu'nun paylaşımıyla ortaya çıktı. Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, "Dinlenme molası verdik 8565327 adım yürüdükten sonra" notunu düştü.

SEZEN AKSU'NUN SON HALİ

Fotoğrafta şapka ve maske takan Sezen Aksu, sade haliyle dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sanatçının sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Aksu, geçtiğimiz aylarda "Paşa Gönül Şarkıları" albümüyle sevenlerine sürpriz yapmıştı. Sanatçı, seyircisi olduğu "Uzak Şehir" dizisine bir şarkısını hediye ederek adından söz ettirdi. Dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın seslendirdiği şarkı, özel bir tanıtımla izleyiciyle buluştu.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Magazin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Dünyanın beklediği Trump-Şi görüşmesinden piyasayı rahatlatan kararlar
Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu iddiası

CHP'li büyükşehir belediye başkanı itirafçı olmak için başvurdu
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan Cenk ve İrfan Can hakkında olay gelişme
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Yok artık daha neler Aboubakar! Yeni takımında resmen Messi oldu

Yeni takımında resmen Messi oldu
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Brazilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Onlarca ceset sokaklara dizildi
İtalya'daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba

İtalya'daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

Trump'tan dünyayı tedirgin eden nükleer talimatı
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Kadir Mısıroğlu'nun mezarına gidip o marşı çaldı
Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı

Cenaze törenine ortalık fena karıştı: Çok sayıda yaralı var
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu! Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar

Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
İtirafçı olup tahliye edilen Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İtirafçı olup tahliye edilen iş insanı yeniden tutuklandı
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi! Savaş bakanlığına nükleer talimatı

Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi! Savaş bakanlığına nükleer talimatı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı

Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

AK Parti'ye dönecek mi? Babacan'ın yanıtı belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
'ANAYASADA DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA TRUMP ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞKAN OLABİLİR'

"ANAYASADA DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA TRUMP ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞKAN OLABİLİR"
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana

İddiaların gölgesinde... Zirveye damga vuran fotoğraf
Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı

Trafikte dehşet saçtı! Kimlik isteyen polise tekme attı
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi

Tüm gözlerin çevrildiği yere ikisi de geldi
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Sezen Aksu yazdı, Ozan Akbaba söyledi! Uzak Şehir hayranlarına büyük sürpriz

Sezen yazdı, Ozan söyledi! Uzak Şehir hayranlarına büyük sürpriz
İstanbul'da cumhuriyet coşkusu! Görsel şölen mest etti

İstanbul'da cumhuriyet coşkusu! Boğazda görsel şölen
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında

Dev soygun için beklenen açıklama geldi
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay

Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Gebze'deki felaket göz göre göre mi geldi? Yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Yıkılan 7 katlı binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Napoli'ye büyük şok! Kevin De Bruyne aylarca forma giyemeyecek

Kevin De Bruyne'den kahreden haber
Cumhuriyet coşkusu tüm yurtta! Vatandaşlar, kutlamalara akın etti

Cumhuriyet coşkusu tüm yurtta! Vatandaşlar, kutlamalara akın etti
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Yapay zeka asistanı SAVVy yolculara hizmet veriyor

Yapay zeka asistanı SAVVy yolculara hizmet veriyor
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Bahis skandalında yeni gelişme! UEFA Zorbay Küçük için harekete geçiyor

Bahis skandalında yeni gelişme! UEFA Zorbay Küçük için harekete geçiyor
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı

Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı
Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı

Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı
Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi

Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
Feci olay! Akrabalarına kurşun yağdırdı

Feci olay! Akrabalarına kurşun yağdırdı
Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü

Saatler süren bekleyişin ardından yakınları sinir krizi geçirdi
Özel hastaneyle ilgili kan donduran iddia! Guatr ameliyatından sonra sesini kaybetti

Guatr ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü
Yıkılan binadaki eczacıdan 'kolon kesme' iddialarına yanıt

Yıkılan binada akıllara ilk gelen o soruya yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

Trump'tan dünyayı tedirgin eden nükleer talimatı
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Kadir Mısıroğlu'nun mezarına gidip o marşı çaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.