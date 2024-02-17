Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü! İşte son hali

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk rolüyle hafızalara kazınan ve geçtiğimiz sene Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın kızları Zeyno, değişimiyle adından söz ettirdi.

İki başarılı oyuncunun evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, 17 yaşına bastı. Değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Zeyno Karadağlı, anne ve babasının izinden giderek sanata yöneldi. Piyano ve keman çalan genç kız, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Zeyno Karadağlı'nın son halini gören birçok kullanıcı ise kime benzediğine karar veremedi. Bir kısım Zeyno'yu annesine benzetirken bir kısım da babasına benzetti.

İşte Zeyno Karadağlı'nın son hali...