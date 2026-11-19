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Trabzonspor, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Richarlison için Tottenham ile görüşmelerini sürdürüyor. Franculino Dju'nun performansından memnun olan bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun beklentilerin altında kalması nedeniyle hücum hattına yeni bir golcü kazandırmak istiyor.

Tottenham'ın 2022 yılında Everton'dan 58 milyon euro karşılığında transfer ettiği Richarlison için başlangıçta 15 milyon euro talep ettiği belirtildi. Trabzonspor yönetiminin indirim istemesinin ardından İngiliz kulübünün bonservis beklentisini bir miktar aşağı çektiği aktarıldı.

RICHARLISON TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Tottenham'da kadro dışı kaldığı belirtilen Brezilyalı futbolcunun, Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Bu sezon Premier Lig'de yalnızca bir karşılaşmada 68 dakika süre alan Richarlison'un İngiliz ekibiyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Ancak henüz resmi bir anlaşma sağlanmadı.

SÖRLOTH DA TRABZONSPOR'UN RADARINDA

Trabzonspor'un forvet adayları arasında eski golcüsü Alexander Sörloth da bulunuyor. Atletico Madrid'in Norveçli futbolcuyla yollarını ayırmayı değerlendirdiği ve ara transfer döneminde satış listesine koyabileceği öne sürüldü.

30 yaşındaki golcüyle Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilirken bordo-mavili yönetimin gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

TRABZONSPOR'DA TARİH YAZMIŞTI

Alexander Sörloth, 2019 yılında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla Trabzonspor'a kiralanmıştı. Norveçli futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığı 49 resmi karşılaşmada 33 gol kaydetti.

2019-2020 sezonunda Süper Lig'de 24 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Sörloth, Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota ve Burak Yılmaz'ın ardından Trabzonspor formasıyla bu başarıya ulaşan beşinci futbolcu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi