Ambulansa yumruklarla saldırıp sağlıkçıları tehdit etti! Şehir dışına çıkmak üzereyken otogarda yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Bağcılar'da vakaya giden ambulansın önünü kesip yumruklarla saldıran ve içerideki sağlık çalışanlarını tehdit eden M.K. (42), polisin teknik ve fiziki takibi sonucu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arası otobüse binmek üzereyken yakalandı. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
BAĞCILAR'da ambulansın önünü keserek yumruk atan ve içerisindeki sağlık çalışanlarını tehdit eden M.K. (42), otogarda şehirler arası otobüse binmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
VAKAYA GİDEN AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde vakaya giden bir ambulansın önünün kesildiği ve bir kişinin sağlık çalışanlarına hakaret ederek tehditlerde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin ambulansa yumruklarla saldırdığı ve sağlık çalışanlarını tehdit ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen M.K.'nın şehir dışına çıkmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından otogara giden ekipler, M.K.'yı şehirler arası otobüse binmek üzereyken yakaladı.