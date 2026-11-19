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Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir programda Ayahuska çayıyla ilgili sözleri nedeniyle açılan davada hakim karşısına çıktı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaya özendirme" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Güney, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada suç işleme kastı bulunmadığını söyledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Güney, bir dijital platformda yayımlanan programda Ayahuska çayından söz etmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı. İncelemede, çayın içerdiği DMT maddesinin 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlenmişti. Tutuklanan şarkıcı, daha sonra ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"BAŞIMA BELA AÇTI"

Duruşmada söz alan Güney, gurbetçi bir aileden geldiğini, 19 yıldır İngiliz vatandaşlığına geçme imkânı olmasına rağmen Türk vatandaşlığını bırakmadığını ve Türkiye'yi terk etme gibi bir niyetinin bulunmadığını anlattı. Adli kontrol nedeniyle yurt dışındaki konserlerine gidemediğini belirten Güney, Peru'da tanıdığı bitkiden söz etmesinin başına iş açtığını dile getirerek "Üzerime atılı bu suçları işleme kastım yoktur" dedi.

Güney'in avukatı Feyza Kayadibi de müvekkilinin bitkiyi kadim bir ilaç olarak bildiğini, yasak olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını ve özendirme kastının bulunmadığını savunarak beraat kararı verilmesini ve adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, Yusuf Güney hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.