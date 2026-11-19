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Bolu'da Köroğlu Kooperatifi, Boltartek ve 21 kültür mantarı yetiştirme çadırı üzerinden yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame, dikkat çeken para transferlerini ve ihale işlemlerini ortaya koydu. 2021 yılında 21 mantar çadırının kurulmasıyla başlayan süreçte şirketler ve farklı kişilerin hesapları arasında milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi. Aynı çadırların 2023 yılında yeniden satın alınması için yapılan 34 milyon 20 bin liralık ödeme ise soruşturmanın en önemli başlıklarından biri oldu.

SORUŞTURMADA PARA TRAFİĞİ TEK TEK İNCELENDİ

Banka hareketlerine ilişkin bilirkişi incelemesinde, 2021 yılında Köroğlu Kooperatifi'nden Vizyon Bolu'ya, buradan Aktif Elektrik'e ve ardından farklı kişilerin hesaplarına uzanan para transferleri mercek altına alındı.

İddianamede, Uğur Şirin tarafından Bahadır Acar, babası İsmail Acar ve eşi Hülya Acar'a toplam 870 bin 350 TL gönderildiği belirtildi. Aynı incelemede Cevat Çatladı'nın annesi Nezahat Çatladı'ya 55 bin 502 lira 40 kuruş, Vizyon Bolu şirketinin ortağı ve yetkilisi Elif Esra Soykan'a ise 174 bin TL aktarıldığı kaydedildi.

2021'DE 15 ÇADIR İÇİN SÖZLEŞME YAPILDI, SAYI 21'E ÇIKARILDI

İddianameye göre Köroğlu Kooperatifi ile Vizyon Bolu Proje Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 6 Nisan 2021 tarihinde kültür mantarı yetiştirme çadırlarının mal alımı ve montajına ilişkin sözleşme imzalandı.

Sözleşmede Köroğlu Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı, Vizyon Bolu adına Yalçın Soykan ve o tarihte kooperatifte herhangi bir resmi görevi veya yetkisi bulunmadığı belirtilen Bahadır Acar'ın imzaları yer aldı.

İlk sözleşmede 15 adet mantar yetiştirme çadır sistemi ve ekipmanlarının temini için 1 milyon 207 bin 500 TL + KDV bedel belirlendi. Daha sonra sözleşmeye 6 çadır daha eklendi ve toplam sayı 21'e yükseldi.

Vizyon Bolu tarafından 8 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen faturada 21 çadır ve ekipmanı için KDV hariç 1 milyon 690 bin 500 TL, KDV dahil ise 1 milyon 994 bin 790 TL bedel gösterildi.

MASAK verilerine göre Köroğlu Kooperatifi, 2021 yılı içerisinde Vizyon Bolu'ya toplam 1 milyon 962 bin 96 lira 43 kuruş gönderdi. Vizyon Bolu'dan Aktif Elektrik'e aktarılan toplam tutar ise 1 milyon 744 bin 200 TL oldu.

PARA AKTİF ELEKTRİK'TEN UĞUR ŞİRİN'E, ORADAN DA...

İddianamede yer alan banka hareketlerine göre Aktif Elektrik tarafından Erkan Ecevit'e "çadır ödemesi" açıklamasıyla toplam 700 bin TL gönderildi. Aktif Elektrik'ten şirket yetkilisi Uğur Şirin'e ise 2021 yılı içerisinde farklı tarihlerde toplam 1 milyon 290 bin 725 lira 56 kuruş aktarıldı.