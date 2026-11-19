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Galatasaray formasıyla bu sezon sergilediği performansla öne çıkan Victor Osimhen, Avrupa'nın en etkili golcüleri arasındaki yerini bir kez daha gösterdi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı yıldız, isabetli şut istatistiğinde Avrupa'nın zirvesine ortak oldu.

Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla isabetli şut çeken futbolcular listesinde Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, 34 isabetli şutla ilk sırada yer aldı. Fransız golcünün en yakın takipçisi ise 25 isabetli şutla Victor Osimhen oldu. Galatasaray'ın yıldızı, böylece zirve yarışında Mbappe'nin hemen arkasında kendisine yer buldu.

11 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti. Toplam 13 gole doğrudan katkı sağlayan 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bazı karşılaşmaları kaçırmasına rağmen hücumdaki etkisini istatistiklere yansıttı.