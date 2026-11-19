Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda aralarında Candan Yüceer’in de bulunduğu 9 belediye başkanı ve başkanvekiline parti rozetlerini taktı. Yüceer, katılımın ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Toplantıda rozetleri takılan isimler şunlar oldu: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara, Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya.

Yüceer’in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan birlikte taktı.

“VATANINI EN ÇOK SEVEN, GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR”

Candan Yüceer, kürsüde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’ Bugüne kadar üstlendiğim bütün görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hekimliğimi de milletvekilliğimi de belediye başkanlığımı da aynı anlayışla, aynı inançla ve aşkla yaptım, yapıyorum.

Siyasetin en önemli tarafının insanlarla kurduğumuz gönül bağı olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar attığım her adımda bu bağ ve Tekirdağ’a duyduğum sevgi ile sorumluluk benim için yol gösterici oldu. Bugün ise Tekirdağ’a daha fazla hizmet edebilmek, daha fazla insana dokunabilmek ve şehrime daha fazla katkı sunabilmek için yeni bir sorumluluk üstleniyorum.

Beni sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığınız ve en önemlisi bu ailenin bir parçası yaptığınız için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere desteği, emeği ve güveni olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağımıza, güzel izler bırakacağımıza ve mavi gözlü şehrim Tekirdağ’ımızın potansiyelini daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALKIŞ ALDI

Candan Yüceer'in, AK Parti rozetini yakasına taktıktan sonra kürsüde yaptığı konuşması salından alkış topladı. Yüceer'in konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'da alkışladı.

CHP’DEN YENİ PARTİ’YE, ORADAN AK PARTİ’YE

2024 yerel seçimlerinde CHP’den Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Candan Yüceer, daha sonra CHP’den ayrılarak ağustos ayında Yeni Parti’ye katılmıştı. Yüceer, 7 Kasım’da Yeni Parti’den istifa etmişti. Yüceer, eşi Kamil Yüceer ve bazı partililerle gece saatlerinde Ankara’ya gitti. Sabah AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile birlikte AK Parti Genel Merkezi’ne geçen Yüceer, üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplantıya katıldı.

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, 1973'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara, Samsun ve Tekirdağ’da hekim olarak görev yaptı.

Yüceer, Çerkezköy Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (CUMOK) kurucu başkanlığı ve Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği’nde üyelik ve yöneticilik yaptı. Kadınlar El Ele Derneği ile Tekirdağ Tabip Odası’na da üye oldu.

24, 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP’den Tekirdağ Milletvekili seçilen Yüceer, 3 dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanı olarak başta çocuk ceza infaz kurumları ve kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye’deki birçok cezaevini ziyaret etti. Kadın konukevleri ile çocuk sevgi evlerinde de incelemelerde bulunan Yüceer, Türkiye genelindeki AMATEM ve ÇEMATEM’leri ziyaret ederek madde bağımlılığıyla mücadele ve çocuk hakları alanında çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği de yapan Yüceer, 2024 yerel seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi