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Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım'da oyuncularla buluştu. Rockstar Games'in 13 yıl aradan sonra çıkardığı yeni oyun, yayımlanan ilk incelemelerde 100 üzerinden 99 puana ulaşarak oyun tarihinin en yüksek değerlendirme notunu yakaladı. GTA 6, bu sonuçla 1998 yılında piyasaya çıkan ve yıllardır zirvede bulunan The Legend of Zelda: Ocarina of Time'ın rekoruna ortak oldu.

İLK İNCELEMELERDE 99 PUANA ULAŞTI

GTA 6, dünyanın önde gelen oyun inceleme platformlarından Metacritic'te 100 üzerinden 99 puana ulaştı. 18 Kasım'da yayımlanan 146 eleştirmen incelemesinin ardından elde edilen sonuç, oyunu Metacritic tarihinin en yüksek puanlı yapımları arasına taşıdı. Böylece GTA 6, 1998'den bu yana 99 puanla zirvede bulunan The Legend of Zelda: Ocarina of Time'ın rekorunu egale etti. İnceleme sayısı arttıkça puanın değişebileceği belirtiliyor.

OYUN DÜNYASININ DEVLERİNDEN TAM NOT ALDI

IGN, GameSpot ve Game Informer gibi oyun yayınları GTA 6'ya 10 üzerinden 10 puan verirken, Eurogamer ve GamesRadar+ da yapıma 5 üzerinden 5 yıldız verdi. Eleştirmenler özellikle oyunun devasa açık dünyasını, ayrıntılı şehir yaşamını ve karakterler arasındaki etkileşimleri öne çıkardı. Bazı değerlendirmelerde oyunun yalnızca teknik açıdan değil, hikaye anlatımı bakımından da serinin önceki yapımlarından ayrıldığı vurgulandı.

GTA 5'İN BAŞARISINI GERİDE BIRAKTI

Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5, Metacritic'te 97 puana ulaşmıştı. Serinin 2008'de çıkan oyunu GTA 4 ise 98 puan almıştı. GTA 6'nın ilk değerlendirmelerde 99 puana ulaşması, yapımı Rockstar'ın en yüksek puan alan oyunlarından biri haline getirdi. Yeni oyun, yalnızca serinin geçmiş başarılarıyla değil, oyun tarihinin en beğenilen yapımlarıyla da karşılaştırılmaya başlandı.

VICE CITY'NİN YENİ HALİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

GTA 6'nın en çok övülen özelliklerinden biri, Miami'den esinlenilerek tasarlanan Vice City ve çevresindeki Leonida eyaleti oldu. Kalabalık sokaklar, değişken çevre koşulları ve oyuncuların karşılaşabildiği beklenmedik olaylar, açık dünyanın daha canlı hissedilmesini sağladı. Eleştirmenler, oyundaki ayrıntıların yalnızca görsel bir yenilik olmadığını, oynanış deneyimini de etkilediğini belirtti.

JASON VE LUCIA'NIN HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Oyunun merkezinde Jason ve Lucia isimli iki karakter yer alıyor. Suç dünyasında hayatta kalmaya çalışan çiftin ilişkisi, GTA 6'nın hikayesinde önemli bir rol üstleniyor. İncelemelerde karakterler arasındaki bağın oyuncuların tercihleriyle şekillenmesinin, oyunun dikkat çeken yeniliklerinden biri olduğu ifade edildi. Böylece GTA 6, serinin alışılmış suç ve aksiyon unsurlarını daha kapsamlı bir karakter hikayesiyle birleştiriyor.

13 YILLIK BEKLEYİŞ 19 KASIM'DA SONA ERDİ

İlk olarak 2013'te piyasaya sürülen GTA 5'in ardından gelen GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için yayımlandı. Yeni Zelanda'daki oyuncular, saat farkı nedeniyle oyuna ilk erişenler arasında yer aldı. Rockstar'ın uzun geliştirme sürecinin ardından piyasaya çıkan yapım, hem inceleme puanları hem de oyuncuların gösterdiği yoğun ilgiyle oyun dünyasının gündemine yerleşti.

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