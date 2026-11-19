Tokat Zile'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
KAMYONET İLE KAMYON ÇARPIŞTI
Kaza, ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Küçük Karayün mevkisinde meydana geldi. Ahmet Demircan (76) yönetimindeki 60 TJ 330 plakalı kamyonet ile Y.D. idaresindeki 60 ABS 496 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Demircan da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DİĞER YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Kazada yaralanan minibüste bulunan Y.D., O.D. ve Y.D. ile kamyonet sürücüsü Y.D. ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.