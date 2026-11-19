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Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KAMYONET İLE KAMYON ÇARPIŞTI

Kaza, ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Küçük Karayün mevkisinde meydana geldi. Ahmet Demircan (76) yönetimindeki 60 TJ 330 plakalı kamyonet ile Y.D. idaresindeki 60 ABS 496 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Demircan da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİĞER YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan minibüste bulunan Y.D., O.D. ve Y.D. ile kamyonet sürücüsü Y.D. ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı