Ödemiş'te otomobil cami duvarına çarptı: 3 ölü! 4 ay önce evlenen uzman çavuş da hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sabaha karşı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, Işık Mahallesi Camisi'nin duvarına çarptı. Kazada sürücü Emre Akbay (31) ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar (32) hayatını kaybetti, Samet Çınar (21) yaralandı. Dört ay önce evlenen Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek için memleketine geldiği öğrenildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde cami duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Emre Akbay (31) yönetimindeki 45 HC 675 plakalı otomobil, sabaha karşı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Işık Mahallesi Camisi duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Samet Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Cenazeler, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
Dört ay önce evlenen Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi.