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İzmir'in Ödemiş ilçesinde cami duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Emre Akbay (31) yönetimindeki 45 HC 675 plakalı otomobil, sabaha karşı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Işık Mahallesi Camisi duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Samet Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Dört ay önce evlenen Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA