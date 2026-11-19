2027 yılı başında yapılacak emekli maaşı artışı için ekonomi yönetiminin rutin zamların üzerinde bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtiliyor. Yetkililerden peş peşe gelen açıklamalar, emeklilere enflasyon farkının ötesinde ek iyileştirme yapılacağı beklentisini güçlendirirken, kulislerde öne çıkan 5 farklı formül konuşuluyor.

RUTİN ZAMMIN ÜZERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Mevcut sistemde herhangi bir ek düzenleme yapılmaması halinde 2027 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 10, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil yaklaşık yüzde 8 civarında zam alması bekleniyor. Ancak hükümet kanadından gelen açıklamalar, bu oranların üzerinde bir artış için çalışma yürütüldüğünü gösteriyor.

1- SEYYANEN ZAM

Masadaki ilk seçenek, tüm emeklilere belirli tutarda seyyanen zam yapılması. Konuşulan formüllere göre maaşlara 5 bin ila 10 bin lira arasında ek artış yapılması gündemde. Bu yöntemde özellikle düşük maaş alan emeklilerin aylıklarının daha belirgin şekilde yükselmesi hedefleniyor.

2- REFAH PAYI

Öne çıkan bir diğer formül ise refah payı verilmesi. Buna göre 6 aylık enflasyon farkına ek olarak 10 ila 15 puan arasında ilave artış yapılabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir düzenleme halinde zam oranının yüzde 20 ila yüzde 25 bandına çıkabileceği ifade ediliyor.

3- PRİM GÜNÜNE GÖRE FARKLILAŞAN ZAM

Tartışılan seçeneklerden biri de prim ödeme gün sayısına göre farklı oranlarda artış yapılması. Bu formül, daha uzun süre prim ödeyen emeklilere daha yüksek iyileştirme sağlanmasını öngörüyor. Ancak bu seçeneğin sosyal güvenlik sisteminde yeni denge sorunları doğurabileceği ve uygulamasının kolay olmadığı belirtiliyor.

4- YAŞA GÖRE KADEMELİ ARTIŞ

Masadaki bir başka seçenek de emeklilerin yaşına göre farklı zam uygulanması. Özellikle ileri yaştaki emeklilere daha yüksek artış verilmesi ihtimali konuşuluyor. Buna rağmen, bu yöntemin düşük primle emekli olanlarla yüksek prim ödeyenler arasında yeni tartışmalar yaratabileceği değerlendiriliyor.

5- OCAK VE TEMMUZDA ÇİFT DESTEK

Kulislerde dile getirilen bir diğer formül ise yalnızca Ocak ayında değil, Temmuz ayında da enflasyon farkına ek refah payı verilmesi. Böylece emeklilere yılın tamamına yayılan, enflasyonun üzerinde ikinci bir destek sağlanmış olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN BEKLENTİ ARTTI

Yapılacak düzenlemede en çok merak edilen başlıklardan biri de en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkarılacağı. Seyyanen zam ya da refah payı seçeneklerinden hangisinin tercih edileceğine göre en düşük aylıkta farklı rakamlar ortaya çıkabilecek. Ancak nihai formülün, bütçe dengesi ve emekliler arasındaki gelir farkı gözetilerek netleştirilmesi bekleniyor.

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ ÇALIŞMADA

Yetkililerin açıklamalarına göre teknik çalışmanın aralık ayında tamamlanması, ardından düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Emekliler ise yeni yılda maaşlarına yapılacak artışın sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalmamasını istiyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi