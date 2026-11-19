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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İsviçre'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde, Katar heyetini taşıyan uçak Bern Havalimanı'nda zorlu anlar yaşadı. Hızı saatte 65 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle piste yanlamasına yaklaşan Airbus A320, pilotların müdahalesiyle güvenli şekilde iniş yaptı. Uçağın havada sağa sola savrulduğu anlar kameraya yansırken, Katar Emiri'nin söz konusu uçakta bulunmadığı ortaya çıktı.

65 KİLOMETRE HIZLA ESEN RÜZGARDA YAN YAN İNDİ

Olay, 17 Kasım 2026 Salı günü İsviçre'nin Bern kentindeki Belp Havalimanı'nda meydana geldi. Doha'dan hareket eden ve Katar hükümet heyetini taşıyan Airbus A320 tipi uçak, yerel saatle 14.40 sıralarında inişe geçti. Ancak saatte 65 kilometreye ulaşan rüzgar, uçağın piste yaklaşmasını zorlaştırdı. Pilotlar, yan rüzgarın etkisini dengelemek için uçağı piste açılı şekilde yaklaştırdı. Havacılıkta yengeç yaklaşması olarak bilinen manevrayla ilerleyen uçak, tekerlekleri piste temas etmeden önce doğrultusunu düzelterek güvenle yere indi.

"HER AN YENİDEN HAVALANMASINI BEKLEDİM"

İnişi havalimanı yakınından görüntüleyen havacılık meraklısı Matthias Hänni, İsviçre basınına yaptığı açıklamada rüzgarın saatte 65 kilometreye ulaşan hamlelerle estiğini söyledi. Uçağın yaklaşması sırasında pilotların inişten vazgeçerek yeniden yükselmesini beklediğini belirten Hänni, manevradan oldukça etkilendiğini ifade etti. Hänni ayrıca Airbus A320'nin Bern Havalimanı'na gelen en büyük uçaklardan biri olduğuna dikkat çekti.

KATAR EMİRİ O UÇAKTA DEĞİLDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından uçakta Katar Emiri'nin bulunup bulunmadığı da merak konusu oldu. İsviçre basınında yer alan bilgilere göre A7-HWL tescilli ve QAF9 sefer sayılı uçak, Katar hükümet heyetinin bir bölümünü taşıyordu. Katar Emiri ise söz konusu uçakta değildi. Uçuş kayıtlarında Emir'le ilişkilendirilen Boeing 747 tipi başka bir uçağın aynı gün Paris'e yöneldiği görüldü. Katar Emirlik Divanı, Emir'in 18 Kasım'da İsviçre'ye Basel Uluslararası Havalimanı üzerinden ulaştığını duyurdu.

İSVİÇRE HÜKÜMET UÇAĞI İNİŞTEN VAZGEÇTİ

Aynı saatlerde havalimanındaki olumsuz hava koşulları başka uçuşları da etkiledi. İsviçre hükümetine ait Dassault Falcon 900 tipi uçak, Katar heyetini taşıyan Airbus'tan kısa süre önce iniş girişimini iptal etti. Yeniden yükselen uçak, Payerne Havalimanı'na yönlendirildi. Katar uçağının ise şiddetli rüzgara rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan piste indiği bildirildi.

EMİR İSVİÇRE'YE RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 18-19 Kasım tarihlerinde İsviçre'ye iki günlük resmi ziyarette bulundu. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin tarafından karşılanan Emir'in temaslarında iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal ilişkiler, bilimsel iş birliği, enerji ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Ziyaret kapsamında Katar ve İsviçre heyetleri arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi.