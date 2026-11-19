TBMM Genel Kurulu’nda Yeni Yol Partisi'nin grup önerisi üzerine DEM Parti grubu adına söz alan Sırrı Sakık, Yeni Parti’nin dün açıkladığı İzleme Komisyonu kararına tepki gösterdi. Sakık, sürece destek veren bir parlamentoda hiçbir siyasi partinin “ben yokum” deme hakkı olmadığını savundu.

“DÜNKÜ AÇIKLAMALAR SÜRECİN RUHUYLA ÇELİŞİYOR”

Türkiye’nin önünde tarihi bir süreç olduğunu söyleyen Sakık, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin önünde tarihsel bir süreç yaşanıyor ve bu süreç 100 yıllık bir süreç. Kürtler ilk kez bir masada oturuyor, sorunu silahın ve şiddetin dışında çözmeye çalışıyor. Bu parlamentonun bir bütününe görev düşüyor. Ama burada özellikle ana muhalefet partisinin dünkü açıklamaları bu sürecin ruhuyla çelişiyor ve çatışıyor. Ana muhalefet partisi sürecin içinde olmalıdır. Bu sürecin dışında yer alarak tarihe tanıklık edemezsiniz, tarihe karşı bir sorumluluğunuz var sizin.”

“HESAPSIZ KİTAPSIZ DESTEK SUNDUK”

Geçmiş seçimlerde muhalefete verdikleri desteği hatırlatan Sakık, şunları söyledi:

“Biz uzun süre birkaç seçim Türkiye’nin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi için hesapsız kitapsız bir şekilde size destek sunduk. Demokratik bir ülke oluşsun diye. Ama hiçbir hesabımız yoktu. Altılı Masa’da oturmadık. Sizden Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemedik. Sizden vekillik istemedik. Demokrasi istedik, özgürlük istedik.”

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık

SHP’NİN KÜRT RAPORUNU HATIRLATTI

Sakık, kendisinin de o dönem içinde yer aldığı SHP’nin hazırladığı Kürt raporuna değinerek, Kürtlerin demokratik haklarıyla ilgili tarihi sorumluluk almış bir siyasi geleneğin bugün “ben burada yokum” diyemeyeceğini söyledi. Sakık, “Bugün siz milliyetçi dalgalara bizi kurban edemezsiniz. Ülkeyi heba edemezsiniz” dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ PROTOKOLÜNÜ HATIRLATTI

2023 seçimlerinde CHP Genel Başkanı’na destek açıklaması yaptıklarını hatırlatan Sakık, “Bizim hiçbir hesabımız yok. Demokrasi ve hukuk talebimiz var” dediklerini anlattı. Sakık, o dönem kendilerinden yalnızca oy talep edildiğini, seçim sürecinde ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokol imzalandığını söyledi.

“BEN YOKUM DEMEYE HAKKI YOKTUR”

Sürecin bir bağış olmadığını vurgulayan Sakık, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yüzyıllık sorunu barışla çözeceğiz. Kürtlerin, Türklerin eşitçe yaşadığı bir ülkeyi hem yasası hem anayasasıyla birlikte inşa etmek zorundayız. Bu bir bağış da değil. Kürtlerin yüz yıldır gasbedilen haklarını teslim edeceksiniz. Birlikte cumhuriyeti inşa ettiniz, birlikte bu vatanı inşa ettiniz yüzyıl Kürt'e zulüm ettiniz Şimdi Kürtler dönüp diyor ki 'Bize zulüm ettiniz, ilk kez masadayız' (...) İlk kez masadayız ve yapılan bütün anketlerde toplumun yüzde 80'inin destek verdiği bir sürece hiçbir siyasi partinin ‘ben bu sürecin içinde yokum’ demeye hakkı yoktur. Bu, Türkiye’deki halklara büyük bir saygısızlıktır.”

ÖZEL: DEMOKRATİKLEŞME SÖZLERİ TUTULMADI

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini açıklamıştı. Özel, gerekçe olarak önceki komisyon raporunun demokratikleşmeye ilişkin 7. maddesinin uygulanmadığını, kayyım atamalarının sürdüğünü ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmediğini öne sürmüştü. Özel, “Yola çıktığımız gün taahhütler böyle değildi. Biz bu işin içinde yokuz” demişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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