Ak Parti'de dikkat çeken bir katılım süreci yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 10 belediye başkanının AK Parti saflarına geçmesi bekleniyor. Erdoğan açıklamasında, "AK Parti büyümeye devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ülkemizin dört bir yanında Türkiye'ye hizmet yolunda büyük bir samimiyetle koşturan, kendisini davasına ve milletine hizmete adayan, milletin emanetine leke sürülmesin, milletin umudu boşa düşmesin diye fedakârca çalışan tüm yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için, burada dile getireceğiniz görüş, öneri ve fikirler için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

"AK PARTİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir. AK Parti 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en geniş ailesidir. AK Parti, kurumsal tecrübesiyle, sahadaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece özel bir siyasi harekettir. Hepsinden önemlisi, AK Parti milletin partisidir. Bu hareket, milletin iradesinin tecelli etmiş, tecessüm etmiş hâlidir. Şüphesiz bu hareket sizlerin omuzlarında, sizlerin yüreklerinde, sizlerin çabalarıyla büyümüştür. Bugünlere yine sizlerin ve teşkilatımızın isimsiz kahramanlarının gayretleriyle gelmiştir. Allah'ın izniyle aynı şekilde büyümeye, kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyütmeye inşallah devam edecektir.

Bu ailenin bir ferdi olmaktan, böylesine güçlü bir teşkilatla yol yürümekten, sizlerle birlikte Büyük Türkiye davasına, Güçlü Türkiye davasına omuz vermekten dolayı bahtiyarım, gururluyum. Bunun için Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamd ediyorum. Şartlar ne olursa olsun hakkı ve hakikati savunan, pusulası da prensibi de önceliği de daima millet ve ümmetin selameti olan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Rabbim şu muhabbetimizi, şu kardeşliğimizi, şu muazzam dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

"BİZİM SOKAKLARLA BAĞIMIZ KOPMADI"

AK Parti olarak 81 ilimizde 922 ilçemizde mahalle mahalle sokak sokak geziyoruz. Kadın kollarımızla gençlik kollarımıza teşkilatımızın tüm kadrolarıyla ülkemizin her köşesinde milletimizle bir araya geliyoruz.

Esnafımızın dükkanına misafir oluyoruz çiftlerimizle tarlasında buluşuyoruz. Çok açık ve net belirtmek durumundayım; 25 sene önce sokağın, çarşının ve pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. Milletin içinde milletin arasında siyasetimizi yaptık. Sokak ile çarşı pazarla bağımız kopmadı. Bizim milletimizin gündemi ile irtibatımız hiç zayıflamadı. Bu ülkenin her ilçesinde her köyündeyiz. Biz aynı zamanda bu ülkenin hem ocağında hem de hanesindeyiz. Milyonların gönül sarayının baş köşesindeyiz. Milletimizin her derdini biliyor, özellikle bu meseleleri çözmenin mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Kimin ne sıkıntısı şikayeti varsa ondan haberimiz olur çözmek için gerekeni yaparız.

Partimiz ile ilgili ahkam kesenler çok iyi bilsin ki AK Parti millet için vardır. Unutmayın millete hizmet için vardır. Emanetini taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkarı, emrindeyiz. Hiç bir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz milletini sinesinden çıktık. Biz Kaf dağının zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız oradan da kimse bizi koparamaz. 24 yıldır çok önemli işler yaptık, yapamadıklarımızın farkındayız. O hedeflere ulaşmak için canla başla çalışıyoruz.

Milletin nabzını tutuyoruz. Vatandaşlarımızın talep beklenti ve eleştirilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyoruz. Eksiğimiz kusurumuz varsa düzeltmek için gayret gösteriyoruz. Kusur avına çıkmadık. Önce kendimize baktık. İğneyi kendimize batırdık. Bizim kompleksimiz yok hiç bir çekincemiz yok. Usulünce dile getirildi yapıcı istikamette olduğu sürece eleştirilerden rahatsız olmayız. Bizi geliştiren bize ufuk çizen doğruyu faydalıyı gösteren her türlü öneriye açığız.

Bizi birbirimize düşürmeye fitne sokmaya çalışanlara karşı en an uyanık olacak. AK Parti'nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyununa gelmeyeceğiz. Teşkilat olarak, Ak kadrolar olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir.