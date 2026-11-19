MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, NATO EDGE 2026'nın düzenlendiği Fuar İzmir’de haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MSB, Katar ile imzalanan savunma anlaşmasının kapsamına açıklık getirdi.

“OTOMATİK BİR YÜKÜMLÜLÜK DOĞURMAMAKTADIR”

Türkiye ile Katar arasında imzalanan savunma anlaşmasına ilişkin MSB şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ile iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, caydırıcılığın artırılması ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlanmasını amaçlamaktadır. Anlaşma kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı halinde sağlanabilecek destek, ilgili tarafın açık talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51'inci maddesi çerçevesinde ve karşılıklı mutabakatla belirlenecektir. Bu çerçevede anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda doğrudan asker gönderilmesi yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmamaktadır.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin siyasi kararlar, iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları veya yetkilendirdikleri temsilcilerinden oluşan Yüksek Stratejik Konseyde mutabakatla alınacaktır. Halihazırda anlaşma kapsamında personel, askeri kuvvet veya mali kaynak tahsisine ilişkin bağlayıcı bir karar bulunmamaktadır. Olası ortak faaliyetlerin maliyet ve gider paylaşımı, Yüksek Stratejik Konsey tarafından belirlenecektir.

Anlaşma ayrıca müşterek eğitim ve tatbikatlar, personel değişimi, birlikte çalışabilirlik, savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında mevcut iş birliğinin güçlendirilmesini öngörmektedir.

Türkiye’nin NATO kapsamındaki hak ve yükümlülükleri saklı tutulmuş olup, anlaşma yürürlüğe girişinden itibaren 10 yıllık ilk dönemin ardından belirlenen koşullar çerçevesinde beşer yıllık dönemlerle uzayacaktır. Ülkemiz, Katar ile savunma iş birliğini milli güvenlik öncelikleri, uluslararası hukuk ve karşılıklı menfaatler doğrultusunda sürdürmeye, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir.”

S-70 KAZASINDA İNCELEME SÜRÜYOR

MSB, 11 Kasım’da Malatya’da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikoptere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Malatya’da S-70 tipi bir helikopterimiz, henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza kırıma uğramış, helikopterde bulunan dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştu. Kaza nedeninin belirlenmesi amacıyla görevlendirilen idari tahkikat heyeti ve Kaza Kırım Ekibi olayın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalarına başlamıştır. Olayla ilgili detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. Kaza kırım nedeni, yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından belirlenecektir. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Toplantının başında Aktürk, kazada şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’e Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Aktürk, 13 Kasım’da görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal’ı da anarak şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

“C-130 İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ”

11 Kasım 2025'te Gürcistan’da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 uçağına ilişkin MSB şunları kaydetti:

“11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan’da düşen C-130 uçağımıza ilişkin kaza kırım sebebine yönelik yapılan teknik incelemede son aşamaya gelinmiştir. Uçağın ana üreticisi olan Lockheed Martin firması tarafından üzerinde inceleme yapmak maksadıyla bazı ilave parçalar talep edilmiştir. Firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kazanın sebebine ilişkin nihai rapor kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Bu elim kazada şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

“3 PKK’LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir haftada 3 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Aktürk, son bir haftada sınırları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 2'si terör örgütü mensubu 475 şahsın yakalandığını, 1337 şahsın ise hududu geçemeden engellendiğini belirtti. Aktürk, şunları söyledi:

“Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 16 bin 321, engellenen kişi sayısı da 64 bin 233 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Edirne ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 74 kilogram (73 bin 647 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.”

NATO EDGE 2026 REKOR KATILIMLA YAPILDI

Aktürk, 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir Fuar Merkezi’nde düzenlenen NATO EDGE 2026'nın, bugüne kadar düzenlenen NATO EDGE etkinlikleri arasında firma ve katılımcı sayısı bakımından en yüksek katılıma ulaştığını bildirdi. NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda 2 yılda bir düzenlenen etkinlik, bu yıl Genelkurmay Başkanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Organizasyonda 30'u yerli olmak üzere toplam 284 firma yer aldı.

Etkinlikte uydu muhaberesi, bulut teknolojileri, siber güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve yapay zeka başta olmak üzere savunma ve güvenlik alanındaki teknolojik gelişmelerin ele alındığını belirten Aktürk, NATO EDGE 2026'nın Türk savunma sanayisi firmalarının NATO nezdindeki görünürlüğünü artırmasının ve NATO tedarik süreçlerine katılımını güçlendirmesinin beklendiğini ifade etti.

YUNANİSTAN VE MISIR İLE TOPLANTILAR

Aktürk, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, Doğal Afet Kurtarma Birliği Teşkiline Yönelik Çalışma Grubu Toplantısı’nın 17-20 Kasım tarihlerinde Atina’da yapıldığını aktardı. 23-27 Kasım tarihlerinde ise Mısır’da 2. Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı düzenlenecek.

BAKAN GÜLER VE KOMUTANLARIN TEMASLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 17 Kasım’da Dışişleri Bakanı ile birlikte Suriye Savunma ve Dışişleri Bakanlarıyla Ankara’da bir araya geldi. Güler, 18 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığın 2027 yılı bütçesini sundu. Bugün ise Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi kapsamında Almanya’ya resmi ziyarette bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özbekistan’daki temasları kapsamında 17 Kasım’da Büyükelçilik ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti. Bayraktaroğlu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri, Savunma Bakanı, Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Iminov ile görüştü ve Askeri Güvenlik ve Savunma Üniversitesinde incelemelerde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun 21-24 Kasım tarihlerinde İngiltere’yi ziyaret etmesi planlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ise 16-19 Kasım tarihleri arasında Pakistan’da resmi ziyarette bulundu.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Aktürk, Filistin’deki insani dramın her geçen gün ağırlaştığını söyledi. Aktürk’e göre İsrail bugüne kadar 75 binden fazla sivili öldürdü ve hastaneleri, okulları ve kampları hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne düzenlenen son saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayan Aktürk, uluslararası toplumu gerekli adımları atmaya çağırdı.

Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik Türkiye’nin desteğinin sürdüğünü kaydetti.

TATBİKATLAR VE YENİ SİSTEMLER

Aktürk, İngiltere’deki Dynamic Mastermind-2026 Tatbikatı’nın bugün, Doğu Akdeniz’deki Mavi Balina ile Azerbaycan’daki Sonsuzluk tatbikatlarının ise 20 Kasım’da tamamlanacağını belirtti. Bulgaristan’daki NATO Tracia Tatbikatı 26 Kasım’da, Polonya’daki NATO Noble Jolt Lojistik Tatbikatı ise 27 Kasım’da sona erecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Zırhlı Tanksavar Aracı-UMTAS CİRİT (ZTA-UC) Silah Sistemi ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi’nin muayene ve kabul faaliyetleri geçen hafta tamamlandı. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ALPAY sisteminin ilk hava versiyonu ALPAY-D’nin saha testleri de başarıyla tamamlandı. Mayınlı arazilerde geçit açmak için kullanılan sistemin hava versiyonu, piyade birliklerinin güvenli geçişini sağlamak üzere insansız hava aracıyla (İHA) görev yapacak şekilde geliştirildi.

PERSONEL TEMİNİ BAŞVURULARI

Aktürk, Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini ile Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini başvurularının 23 Kasım’da sona ereceğini bildirdi. Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan Sürekli İşçi Temini başvuruları ise 23-27 Kasım tarihleri arasında alınacak.