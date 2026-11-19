Kırmızı bültenle aranan iki isim hakkında Türkiye'nin yürüttüğü uluslararası çalışmalar sonuç verdi. İçişleri Bakanlığı, organize suçlarla mücadele kapsamında Emre Yalvan ve Murat Saydam'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurdu.

60 FARKLI SUÇ EYLEMİYLE BAĞLANTILI OLDUĞU AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Emre Yalvan, 60 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi olarak aranıyordu. Yalvan hakkında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca 11 ayrı suçtan ulusal düzeyde arama kaydı bulunuyor. Bakanlık, Yalvan'ın Türkiye'ye iadesi için Bulgaristan makamlarıyla yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini açıkladı. Böylece uzun süredir aranan isim hakkında adli sürecin Türkiye'de devam etmesinin önü açıldı.

DİĞER İSMİN SUÇ DOSYASINDA AĞIR SUÇLAMALAR VAR

Türkiye'ye iade edilecek ikinci isim ise Murat Saydam oldu. Saydam da farklı suçlamalar nedeniyle kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranıyordu. İçişleri Bakanlığının açıklamasında Saydam hakkındaki suçlamalar şöyle sıralandı: "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, silahla tehdit ve hakaret." Saydam'ın iade işlemleri de Bulgaristan ve Türkiye arasındaki adli iş birliği kapsamında yürütülüyor. Her iki ismin Türkiye'ye getirildikten sonra haklarındaki adli işlemlerinin sürdürülmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"60 farklı suç eylemine karışan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Murat Saydam, Bulgaristan'dan ülkemize iade ediliyor.

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 11 ayrı suçtan ulusal seviyede aranan ve 60 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, silahla tehdit ve hakaret" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Murat Saydam, Bulgaristan’dan ülkemize iade ediliyor. Operasyonel işbirliğimiz ile kırmızı bültenle aradığımız organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Başkanlıklarımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi