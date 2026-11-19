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YALOVA'da şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un (52) ölümüne ilişkin 'Yalan tanıklık' suçlamasıyla hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Sultan Nur Ulu'nun (25) ilk duruşmada kaldırılan adli kontrol tedbiri, mahkemenin ek kararıyla yeniden uygulanmaya başlandı. Ulu, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçağına binmek üzere gittiği havalimanında öğrendi.

GÜLLÜ 6. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül 2025'te meydana gelen olayda, Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu, gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılırken, Sultan Nur Ulu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tuğyan Ülkem Gülter, annesini 'Tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İLK DURUŞMADA TEDBİR KALDIRILMIŞTI

Dosyasının ayrıldığı Sultan Nur Ulu'nun yargılandığı davanın 11 Kasım'da görülen ilk duruşmasında Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, müşteki avukatlarının taleplerini değerlendirerek Güllü'nün ölümüne ilişkin davadaki kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

HAVALİMANINDA ÖĞRENDİ

Diğer yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Dosyaya sunulan ve teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderilen delillerin ardından mahkeme, ek karar verdi. Bu ek karar doğrultusunda Ulu için kaldırılan adli kontrol tedbirinin yeniden uygulamasına hükmedildi. Ulu, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını KKTC'ye gitmek üzere geldiği havalimanında öğrendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı